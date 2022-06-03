Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

03.06.2022 16:59
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındıManavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı belirlenen D.Y. isimli şahsın Çenger Mahallesi'nde ki evine operasyon düzenledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı belirlenen D.Y. isimli şahsın Çenger Mahallesi'nde ki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 4 paket halinde toplam 2.36 gram metamfetamin maddesi, 6 paket halinde 6 gram eroin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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