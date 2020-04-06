Polisten uyuşturucu deposu eve 'Evde Kal' operasyonu - Son Dakika

Polisten uyuşturucu deposu eve 'Evde Kal' operasyonu

Ekipler, operasyon sonucu ele geçirdikleri 2 bin 742 adet ectasy ile 'Evde Kal' yazdı

ANTALYA - Antalya'da polisin bir eve düzenlediği baskında, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan bir kişi tutuklanırken, polis evde ele geçirdiği binlerce ecstasy maddesiyle 'Evde Kal' yazarak mesaj verdi.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Yeşilova mahallesindeki bir ikamette İ. S. isimli bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçerek operasyon düzenledi. Ekipler, şahsın ikameti ve aracında yaptıkları aramalarda 5.5 gram metamfetamin 206,6 gram kokain maddesi, 7 paket satışa hazır vaziyette 9,1 gram kokain maddesi olmak üzere toplam 215,7 gram kokain maddesi, 2 bin 742 adet ecstasy hap, çok sayıda paketlemede kullanılan kilitli poşet, 1 tabanca ile içi dolu şarjör ve hassas terazi ele geçirdi.

Ekipler, ele geçiren maddelerden binlerce adet ectasy hapıyla 'Evde Kal' yazarak mesaj verdi.

Cumhuriyet Savcılığınca "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan işlem yapılan şüpheli İ. .S çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.