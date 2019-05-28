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Polisten uyuşturucu madde ve sigara operasyonu

2 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu uyuşturucu madde, hap ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Polisten uyuşturucu madde ve sigara operasyonu, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu uyuşturucu madde, hap ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları çalışmalar kapsamında Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma doğrultusunda Ş.A. (38) isimli şüphelinin Doğualagözlü Mahallesi'nde bulunan ikametinde bugün sabah saatlerinde arama yapıldı. Aramalarda, 100.4 gram esrar maddesi, 89 adet hap, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 603 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcılığınca tahkikat başlatıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:14 Kaynak: İHA
Konya, Ereğli, 3. Sayfa
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