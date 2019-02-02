Son Dakika Haberleri: Polisten Uyuşturucu Operasyonu

Polisten Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ikisi uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ikisi uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri motosikletli iki kişiyi durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan zanlıların yere attıkları poşette uyuşturucu haplar ele geçirildi. Ekipler tarafından yakalanan bu kişiler, uyuşturucu hapları N.Ö. ve H.Ö'den aldıklarını iddia ettiler. N.Ö. ve H.Ö'nün evinde yapılan aramalarda 206 ecstasy hap ile 18,6 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:02 Kaynak: İHA

Polis, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa
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