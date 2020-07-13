Polisten uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Polisten uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri liman içi barınaklar mevkiinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

DÜZCE(İHA) – Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri liman içi barınaklar mevkiinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.


Düzce'nin Akçakoca ilçesi liman içi barınaklar mevkiinde Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 şahsın üzerinden alüminyum folyoya sarılı 5 parça halinde 10 gram uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli şahsın arkadaşları olduğu tespit edilen 2 kişi de operasyon çerçevesinde yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 4 parça halinde toplam 9 gram uyuşturucu madde ve saksı içerisinde ekilmiş vaziyette 60 santimetre boyunda uyuşturucu olduğu değerlendirilen bitki ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslar emniyetteki sorgularının ardından hakim karşısına çıkartıldı. 3 şahıs da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DÜZCE

Emniyet Müdürlüğü, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:34 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 01:05:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisten uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]