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Polisten uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Polisten uyuşturucu operasyonu

25.11.2021 15:44
Polisten uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri yaptıkları operasyonda 12 gram metamfetamin, 25 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri yaptıkları operasyonda 12 gram metamfetamin, 25 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 5 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak suçundan ayrıca adli işlem yapılırken, şahıslardan 8 parça halinde 12 gram metamfetamin, 4 parça halinde 25 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. - DÜZCE

Polisten uyuşturucu operasyonu

Metamfetamin, Uyuşturucu, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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