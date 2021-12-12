POLİSTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

POLİSTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU

ANTALYA'da Narkotim ekipleri, takip ettikleri aracın sürücüsünü ve yanındaki kişiyi operasyonla gözaltına aldı.

ANTALYA'da Narkotim ekipleri, takip ettikleri aracın sürücüsünü ve yanındaki kişiyi operasyonla gözaltına aldı. Operasyonda 19 kilo 82 gram genetiği ile oynanmış skunk maddesinin yanı sıra, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yaklaşan yılbaşı öncesi zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını artıran Antalya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili takibe aldı. Takibin devamında Hurma Mahallesi'ne gelen ekipler, operasyon için harekete geçti. Ekipler, aracın sürücüsü ile yanındaki kişiyi operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde ve aracında arama yapan ekipler, genetiğiyle oynanmış 19 kilo 82 gram skunk maddesi, 496 adet 165 bin 168 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannobinoid maddesi, 457 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Haklarında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapılan şüphelilerden R.G. tutuklanırken, M.Ç. serbest kaldı.

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