POLİSTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

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ANTALYA'da Narkotim ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 55 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda sera içinde yetiştirilen ve depolanan 55 kilo esrar maddesi 1 adet tabanca ve 17 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.Y., S.E., B.D. ve H.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak' suçundan adliyeye sevk edildi.