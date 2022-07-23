Polisten uyuşturucu operasyonu

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren polis ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendiren E .C .F. ile O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst ve ikamet aramalarında 158 kök hint keneviri, 23 uyuşturucu hap, 64,29 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 350 TL ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E .C .F. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA