Polisten uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Polisten uyuşturucu operasyonu

23.07.2022 13:48
Polisten uyuşturucu operasyonu

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren polis ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendiren E .C .F. ile O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst ve ikamet aramalarında 158 kök hint keneviri, 23 uyuşturucu hap, 64,29 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 350 TL ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E .C .F. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisten uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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