Polisten uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisten uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Polisten uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Polisten uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu tacirini yakaladı. Operasyonlarda yakalanan 6 kişiden 3'ü serbest kalırken, 3 kişi hakkında adli ve idari tahkikat devam ediyor.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Ekipler Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan operasyonlarda 6 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 16 gram esrar, 3.60 gram bonzai, 8 gram tütün-esrar karışımı uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen, 3 bin 960 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs serbest bırakılırken, gözaltına alınan 3 şahıs ile ilgili adli ve idari tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:01 Kaynak: İHA
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