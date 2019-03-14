Polisten Uyuşturucu Satıcısına Suçüstü
1 saat önce
ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, 4 kişiye uyuşturucu satarken yakalanan R.K. (27), polis ekiplerince gözaltına alındı.
ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, 4 kişiye uyuşturucu satarken yakalanan R.K. (27), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan R.K., adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kozlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen R.K.'yi takibe aldı. R.K., akşam saatlerinde, 4 kişiye uyuşturucu madde satmaya çalışırken, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan R.K.'nin üzerinde 75 uyuşturucu hap, 2 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K., adliyeye sevk edildi. - Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:21 Kaynak: DHA
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