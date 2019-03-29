Polisten Uyuşturucu Tacirlerine Büyük Darbe
35 dakika önce
Polisten uyuşturucu tacirlerine büyük darbe Polis operasyonla 6 kilo bonzai maddesi yakaladıBALIKESİR - Balıkesir polisi, İstanbul'dan Balıkesir'e 9 kilo bonzai getiren 2 uyuşturucu tacirini yakaladı.
Polisten uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
Polis operasyonla 6 kilo bonzai maddesi yakaladı
BALIKESİR - Balıkesir
polisi, İstanbul
'dan Balıkesir'e 9 kilo bonzai getiren 2 uyuşturucu tacirini yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan kişilere düzenlediği operasyonda 9 kilo bonzai ele geçirdi. Narkotik ekipleri yaptığı istihbarat çalışmasında özel araç ile İstanbul'dan yüklü miktarda bonzai maddesi getirileceğinin öğrenilmesi üzerine araç arama noktasında durduruldu. Araç
içerisinde bulunan Y.B. ve A.İ. adlı iki kişide 12 parça halinde toplamda 9 Kilo bonzai ele geçirildi. Araçta bulunan Y.B. ve A.İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:19 Kaynak: İHA
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