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Polisten uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

13 dakika önce

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik 157 polisin katılımı ile şafak vakti düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı.

Polisten uyuşturucu tacirlerine şafak baskını, System.String[]
Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik 157 polisin katılımı ile şafak vakti düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik 2 ay süren teknik takipli çalışmalarda 57 kişiye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından uyuşturucu madde ticareti yapan 12 şahsın yakalanması için il genelinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 157 personel ve bir narkotik köpeğinin katıldığı şafak operasyonunda ve ara yakalamalarda 423,56 gram metemfetamin maddesi, 7.81 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 29 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda aranan 12 şahıstan 8'i yakalanırken, 3 zanlıyı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 1 zanlının ise tutuklu olduğu belirlendi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:03 Kaynak: İHA
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