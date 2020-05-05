Polisten vatandaşa "KOVİD-19 dolandırıcılığı" uyarısı

İSTANBUL - İstanbul'da, esnaf ve vatandaşları dolaşan polis, halkı virüs salgınını fırsat bilen dolandırıcılara karşı uyardı.

Edinilen bilgilere göre, Çin'de başlayıp kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önleme çalışmaları kapsamında denetimlerini sürdüren polis, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, KOVİD-19 salgınını fırsat bilen dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını istedi. Koranavirüse karşı alınmış olan tedbirleri kötü niyetli olarak kullanmak isteyen kişilere fırsat verilmemesi gerektiğini hatırlatan polis, gerek telefon dolandırıcılığı ile gerekse vatandaşın ev ve iş yerlerine giderek bu hassasiyetten faydalanmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkat tavsiye etti.

Polis, her gün olduğu gibi dün de Zeytinburnu, Ümraniye ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere pek çok ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirip, bu ilçelerde yaşayan vatandaşlara "Koronavirüse karşı 14 kural" hakkında da bilgi aktardı.

Telefon dolandırıcıları, son günlerde korona virüsü salgını üzerinden vurgun yapmaya başlamıştı. İstanbul'da bu yöndeki şikayetler üzerine polis esnafları dolaşarak, gerek ikamet gerekse de iş yerlerini dolandırmaya çalışanlara karşı uyarılarını sürdürdü.