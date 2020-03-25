Polisten vatandaşlara drone ile "evde kalın" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisten vatandaşlara drone ile 'evde kalın' uyarısı - Son Dakika

Polisten vatandaşlara drone ile "evde kalın" uyarısı

7 saat önce

Korona virüse karşı evde kalın uyarılarında bulanan İstanbul Polisi bu kez drone kullandı.

Korona virüse karşı evde kalın uyarılarında bulanan İstanbul Polisi bu kez drone kullandı. Fatih'te vatandaşları drone ile uyaran polis ekipleri, evde kalın çağrısında bulundu. Ekipler ayrıca İHA'ya monte edilen termal kamera ile de vatandaşların vücut ısısını gözlemledi.

Korona virüs salgını sebebiyle evde kalınması uyarıları devam ederken, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile vatandaşlar uyarıldı. Aksaray Meydanı üzerinde drone ile kontrol yapan ekipler vatandaşlara, "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım" mesajını anons etti. Havadaki dronu gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

İHA üzerine monte edilen termal kamera yardımıyla havadan yapılan kontrollerde vatandaşların sıcaklık dereceleri de ölçüldü. Termal kamera ile yapılan incelemelerde vücut ısısı diğer insanlara göre yüksek olan vatandaşların sağlık kurumlarına yönlendirildiği öğrenildi.

Konu ile ilgili bilgi veren İHA Polis Pilotu Necat Kalkan, "İnsansız hava araçları ile insanları evde kalma konusunda uyarmak ve uyarıları dikkate alma konusunda insansız hava araçlarını kullanıyoruz. İnsansız Hava Araçlarını Sultanahmet Meydanı, Eminönü ve Aksaray meydanında kullanıyoruz. Bir çok meydanda ve insanların yoğun olduğu toplu taşıma istasyonlarında, metro, metrobüs ve tramvay duraklarında insanları İHA ile uyarıyoruz. Aynı zamanda İstanbul'un bir çok noktasında insansız hava araçlarını kullanıyoruz. Ormanlık alanlarda piknik yapanları önlemek amacıyla insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Biz sizler için dışarıdayız sizlerde evinizde kalın" dedi.

Özellikle kalabalık alanlarda başlatılan bu çalışmanın kent genelinde devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

Polisten vatandaşlara drone ile evde kalın uyarısı

İstanbul, Termal, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:55 Kaynak: İHA

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