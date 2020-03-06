Polisten vatandaşlara hırsızlık uyarısı - Son Dakika
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Polisten vatandaşlara hırsızlık uyarısı

6 saat önce

Suruç Emniyet Müdürlüğünce hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yapıldı.

Polisten vatandaşlara hırsızlık uyarısı, System.String[]

Suruç Emniyet Müdürlüğünce hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde vatandaşlara broşür dağıtarak, hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Sokak ve iş yerlerinde vatandaşları ziyaret eden ekipler, bohçacı ve dilenci görünümlü şahıslara karşı duyarlı olunması gerektiğini belirtti.

Ekipler, vatandaşlardan kapıları mutlaka kilitlemesini, tanımadıkları kişilere kapıyı açmamalarını, hırsızlık konularına karşı duyarlı olmalarını ve şüpheli şahısları polise bildirmeleri istedi.

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:32 Kaynak: AA
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