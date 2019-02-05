Son Dakika Haberleri: Polisten Vatandaşlara Sahte Para ve Çanta Taşıma Eğitimi

Polisten Vatandaşlara Sahte Para ve Çanta Taşıma Eğitimi

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde toplum destek polisleri, vatandaşlara sahte para ve çanta taşıma hakkında bilgi verdi.

Polisten Vatandaşlara Sahte Para ve Çanta Taşıma Eğitimi, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde toplum destek polisleri, vatandaşlara sahte para ve çanta taşıma hakkında bilgi verdi. Uygulama kapsamında polis ekiplerince çantaları alınan ve durumu fark etmeyen vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda bilgi verildi.

Sahte para ile ilgili esnaflara uyarılarda bulunan ve para üzerinde esnaflara bilgiler veren toplum destek polisleri sonrasında pazarda çantalarını yanlış taşıyan kadınlara bilgi verdi. Uygulama kapsamında polis ekiplerince çantaları alınan ve durumu fark etmeyen vatandaşları polis ekipleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Toplum Destek Polisi Ahmet Talak, "Sahte para ve çanta ile ilgili uyarılarda bulunuyoruz. İnsanların çantalarını ön tarafa almaları lazım. Arkada kalınca kötü niyetli suç elemanları çantaları alıyor ve çanta hırsızlığı olabiliyor" dedi.

En çok rastlanılan olaylarla ilgili bilgi veren Talak, "En çok çanta hırsızlığı ve sahte para. Sahte para ile ilgili bilgiler verdik" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:42 Kaynak: İHA

İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa
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