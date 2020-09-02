Polisten vatandaşlara sanal dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından vatandaşı sanal dolandırıcılara karşı uyarırken, son günlerde birçok vatandaş benzer mağduriyetler yaşadı.

Polisin uyarısında, sosyal medya hesaplarının sanal ortamda bir şekilde ele geçirilmesi sonrası, hesabı ele geçirilen kişinin arkadaşlarına 'Hediye çeki kazandınız', 'Ödül almak için tıklayınız' gibi benzeri linkler gönderdiği belirtilerek "Gönderilen linkler üzerinden kredi kartı ya da banka hesap numaraları suç şebekeleri tarafından ele geçirilmekte ve vatandaşlarımız mağdur edilerek dolandırılmaktadır. Bu sebeple sanal ortamlarda bu ve benzeri taleplere karşın vatandaşlarımızın duyarlı bulunmaları, tanıdığı kişiler gibi görünse de kredi kartı ya da hesap numarası gibi kişisel bilgilerini hiçbir şekilde paylaşmamaları rica olunur." denildi.

Dolandırıcılar iş başında

Bu arada son birkaç gün içinde birçok benzeri dolandırıcılık olayı yaşandı. S.A. ve E.Ö. simli vatandaşlar, akrabalarının çalındığını sonradan öğrendiği instagram hesabından gelen hediye çeki mesajlarına cevap verdikten sonra dolandırıldı. Polise başvuran M.T. ise, kardeşi ve kendisine ait fotoğraflar kullanılarak facebook hesabı açıldığı ve bu hesap üzerinden uygun olmayan paylaşımlar yapıldığını belirterek şikayetçi oldu.

Olaylarla ilgili Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - ESKİŞEHİR