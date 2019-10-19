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Son Dakika Güncel Polisten yaralı askerlere ziyaret

Polisten yaralı askerlere ziyaret

1 saat önce

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanarak Gaziantep'te tedavi gören iki askeri, hastanede ziyaret ederek, asker ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ailelerle bir süre sohbet eden polisler, birliğin ve bölgenin huzuru için yapılan operasyonda yaralı askerler nezdinde orduya başarılar diledi.

Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:06 Kaynak: AA
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