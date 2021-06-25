Polisten YKS tedbirleri - Son Dakika

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce yarın yapılacak olan YKS öncesi il genelinde bir dizi tedbir alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, ÖSYM tarafından yürütülen sınav öncesi alınacak güvenlik önlemleri yanı sıra adayların her türlü müdahaleden uzak bir ortamda sınava girmelerinin de son derece önemli olduğu sınavın uygulanması esnasında sınav binaları çevresinde meydana gelen aşırı gürültünün bazı adayların dikkatini dağıttığı ve başarısız olma endişesi ile heyecanlanmalarına sebep olduğu, bu durumdan etkilenen adaylarda ve ailelerinde çok büyük üzüntülere neden olduğu belirtilerek, "Bu nedenle sınav esnasında sınav binaları çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, Pazar yerleri vb gibi gürültü oluşturabilecek durumlara vatandaşlarımız tarafından önemle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca sınava girecek olan öğrencilerin yanında bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş vb takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar (şeffaf ambalaj içerisinde su ve alyans hariç) ve eşyalarla kopya çekmeye elverişli cihazların sınav binasına girişine kesinlikle müsaade edilmeyecektir" denildi. - ERZURUM