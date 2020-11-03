Son dakika gündem: Esenyurt'ta polis kaza yapan kişinin üzerine montunu örttü - Son Dakika

ESENYURT'ta kaza yapan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerini beklerken bir polis memuru üşümemesi için üzerine montunu örttü.

Kaza Tonguçbaba Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Orhan Bal yönetimindeki motosiklet ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan Orhan Bal, yerde acı içerisinde yatarak sağlık ekiplerini bekledi. Kaza yerine gelen polis ekipleri yerde ambulans bekleyen Orhan Bal'ın üşümesi üzerine mont örttü.

Bal bir süre sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.