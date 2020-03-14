Polisten zehir tacirine darbe - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisten zehir tacirine darbe - Son Dakika

Polisten zehir tacirine darbe

6 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.


Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacabey'de uyuşturucu sattığı iddia edilen Hakan K.'yı fiziki takibe aldı. Hakan K.'nin üzerinde satışa hazır halde 7 çıkı 7.79 gram sentetik kannobioid (bonzai) ve Saadet Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada 52 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda Hakan K. (43) uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Hakan K., Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede 'uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Karacabey, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:12 Kaynak: İHA
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