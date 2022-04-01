Polisten zehir tacirlerine '1 Nisan' sürprizi - Son Dakika
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Polisten zehir tacirlerine '1 Nisan' sürprizi

01.04.2022 16:11
Polisten zehir tacirlerine '1 Nisan' sürprizi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu araçta yaptığı aramamada 2 bine yakın uyuşturucu hap ile metanfetamin ele geçirirken, ekipler bulunan uyuşturucuları ise '1 Nisan' yazarak sergiledi.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu araçta yaptığı aramamada 2 bine yakın uyuşturucu hap ile metanfetamin ele geçirirken, ekipler bulunan uyuşturucuları ise '1 Nisan' yazarak sergiledi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar- Uşak karayolunda oluşturulan uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta bulunan biri yabancı uyruklu iki kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler ardından otomobilde arama yaptı. Aramada bin 931 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap, 9 adet extasy hap, 8,32 gram metamfetamin ve 4 bin 900 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi. Ekipler sonrasında R.D., ile yanında bulunan yabancı uyruklu E.H.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekipleri ele geçirdikleri uyuşturucularla '1 Nisan' yazarak sergiledi. - AFYONKARAHİSAR

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Uyuşturucu, Karahisar, Polis, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten zehir tacirlerine '1 Nisan' sürprizi - Son Dakika


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