Polisten Zehir Tacirlerine Darbe: 4 Tutuklu

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1 saat önce
Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı.
Bursa
'nın Karacabey
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı.
Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, Karacabey'de uyuşturucu sattığı iddia edilen kişileri fiziki takibe aldı. Karacabey'in farklı adreslerinde ayrı ayrı yapılan operasyonlarda 53 gram bonzai, 11 gram esrar, 1 adet uyuşturucu hap, 3 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.
Operasyonda Ramazan A. (34), Emre Ş. (20), Okan B. (25), Çetin Ş. (32),T.E. (37), Y.E.O. (29) ve T.K. (28) uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Ramazan A., Emre Ş., Okan B. ve Çetin Ş. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede 'uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.E. ve Y.E.O. savcılık tarafından serbest kalırken, T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:13 Kaynak: İHA
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