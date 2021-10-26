TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçe maratonu başladı - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçe maratonu başladı

TBMM'de, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Pandemi nedeniyle, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleşen toplantıya hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ve ilgili bürokratlar katıldı. Bütçe görüşmelerinde komisyon üyelerinin yanı sıra komisyon üyesi olmayan milletvekilleri de söz alacak. Komisyonda görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verecek.