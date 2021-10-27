Şentop: "Dostluk grubu kurulan ülke sayısı 146'ya ulaştı" - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bütçe teklifi hazırlanırken, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının amaçlandığını, tasarruf tedbirlerine azami düzeyde riayet edildiğini bildirdi.

Şentop, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis Başkanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

TBMM'nin, parlamenter diplomasi kapsamında yürüttüğü temsil faaliyetinin önemine değinen Şentop, dış ilişkiler konusunda Türkiye'nin, tarihi boyunca hem bölgesinde hem de dünyada barış ve istikrarı korumak için mücadele eden bir ülke olduğunu, uluslararası sorunların çözümünde daima uluslararası hukukun gereklerine riayet eden, barışı ve istikrarı önceleyen, yapıcı ve uzlaştırıcı bir rol üstlendiğini ifade etti.

Şentop, "Meclisimiz, parlamenter diplomasinin devletler ve milletler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde her geçen gün giderek artan öneminin ve etkisinin farkında olarak, dış ilişkiler faaliyetlerini devletimizin girişimci ve insani dış politika ilkesiyle uyumlu bir şekilde yürütmektedir." diye konuştu.

"Dostluk grubu kurulan ülke sayısı 146'ya ulaştı"

TBMM Başkanı Şentop, Meclisin, geçen yıl ikili ve çok taraflı ilişkileri güçlendirilmek, bölgesel ve küresel ölçekte barış, istikrar, huzur ve refahın korunmasına katkı sağlamak amacıyla yabancı ülke parlamentoları, uluslararası parlamenter asambleler ve uluslararası kuruluşlarla çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini anımsattı.

Üye olunan 12 parlamenter asamble ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonuyla yürütülen parlamenter diplomasi faaliyetlerine ek olarak, çok yönlü dış politika çalışmaları çerçevesinde Mısır ve Libya dostluk gruplarının da kurulmasıyla, dostluk grubu kurulan ülke sayısının 146'ya ulaştığını, Türkiye'nin etkinlik coğrafyasının genişletildiğini belirten Şentop, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanlığı tarafından bu dönemde 62 farklı ülkenin ve 10 uluslararası örgütün temsilcileriyle 196 ikili görüşme gerçekleştirilmiş, Azerbaycan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, İspanya ve Kazakistan'a resmi ziyaretlerde bulunulmuş, yabancı parlamentolar veya uluslararası parlamenter asambleler tarafından düzenlenen 14 farklı etkinliğe iştirak edilmiştir. Ayrıca Meclisimiz bu dönemde uluslararası meselelere çözüm önerilerinin ele alındığı 5 uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmış ve 3 parlamenter asamblenin dönem başkanlığı görevini yürütmüştür.

İkili ilişkilerimizi güçlendirmek için Pakistan Milli Meclisi ile imzaladığımız İşbirliği Protokolü ve Latin Amerikan ve Karayipler Parlamentosu (PARLATINO) ile imzaladığımız anlaşma sonucunda bu asambleye gözlemci üye statüsünü kazanmış olmamız, bu dönem içerisinde temsil kapsamında gerçekleştirdiğimiz önemli faaliyetler arasındadır."

"Yaklaşık 27 bin okuyucuya kütüphane hizmeti verildi"

Gazi Meclisin açılışının 100. yıl dönümünün 3. yasama yılına denk gelindiğini anımsatan Şentop, planlanan yıl dönümü etkinlikleri ile anma faaliyetlerinin bazılarının salgın nedeniyle hayata geçirilemediğini söyledi.

Şentop, 4. yasama yılında idari teşkilat çalışmaları kapsamında yasama faaliyetlerine bilgi desteği sağlamak ve milletvekillerinden gelen bilgi taleplerini karşılamak üzere araştırma ve bilgi sunumu hizmetleri kapsamında 380 konu odaklı araştırma gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Meclis Başkanı Şentop, yeni yayınlarla zenginleştirilen Meclis Kütüphanesinde yaklaşık 27 bin okuyucuya kütüphane hizmeti verildiğini, TBMM açık erişim sisteminden 125 binin üzerinde kişinin faydalandığını aktardı.

"Arşivlerdeki veriler gün yüzüne çıkarılıyor"

Dördüncü yasama yalında TBMM arşivlerindeki verilerin gün yüzüne çıkarılarak kullanıcılara sunulmasına ilişkin çalışmalara devam edildiğini anlatan Şentop, bu kapsamda yürütülen çalışmalardan ilkinin Yassıada evrakına ilişkin olduğunu söyledi.

Şentop, 27 Mayıs 1960 darbesinin izlerini silmek üzere kabul edilen 7248 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, Yüksek Adalet Divanına ve Yüksek Soruşturma Kuruluna ait arşivlerde bulunan 253 bin 944 evrakın dijitalleştirme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Demokrat Parti Meclis Grubu müzakere zabıtlarının da dijitalleştirildiğini dile getiren Şentop, bu çerçevede 25 bin 858 sayfa belgenin dijital ortama aktarma çalışmalarının tamamlandığını, bu çalışmanın da yakın zamanda araştırmacıların hizmetine sunulacağını anlattı.

TBMM Genel Kurul Salonunda geçen yıl başlayan oylama, yoklama ve seslendirme sistemine ilişkin teknolojik iyileştirme çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlandığına işaret eden Şentop, teknolojik altyapı ve fiziksel mekanların iyileştirilmesi hakkında da bilgi verdi.

"2020 yıl sonu bütçe gerçekleşmesi yüzde 88,5"

Şentop, 2020'de 1 milyar 747 milyon 789 bin lira olan bütçenin, yıl içinde yapılan aktarmalarla 1 milyar 747 milyon 955 bin 496 lira olduğunu anımsattı. 2020 sonu itibarıyla bu rakamın 1 milyar 547 milyon 492 bin 840 lira 6 kuruşunun harcandığını aktaran Şentop, yıl sonu bütçe gerçekleşmesinin yüzde 88,5 olduğunu belirtti.

Mustafa Şentop, 2021 bütçesinin 1 milyar 894 milyon 56 bin lira olarak kanunlaştığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yıl içinde yapılan aktarmalar ve ödenek ilaveleriyle birlikte eylül sonu itibarıyla toplam ödenek 1 milyar 894 milyon 494 bin 174 Türk lirası olmuştur. Bu ödeneğin eylül sonu itibarıyla 1 milyar 263 milyon 412 bin 481 Türk lirası, diğer bir ifadeyle yüzde 66,7'si harcanmıştır. Yıl sonunda bütçe gerçekleşme oranının yaklaşık yüzde 95 olması beklenmektedir. Yıl sonu bütçe gerçekleşmesinin bu kadar yüksek düzeyde beklenmesinin sebebi, 2021 yılında imzalanan toplu sözleşme hükümlerine göre gelen ek maliyetler sebebiyle revize edilen personel giderleri ödeneğinin yıl sonuna kadar tamamının harcanacak olması, daha önce başta Kovid-19 salgını olmak üzere çeşitli nedenlerle iptal edilen ya da ertelenen faaliyet, etkinlik ve eğitimlerin önemli bir kısmının 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi, bu kapsamda mal ve hizmet alımı giderlerindeki yıl sonu bütçe gerçekleşmesinin yaklaşık yüzde 75 oranında beklenmesi, Genel Kurul oylama, yoklama ve seslendirme sisteminin ve TBMM TV'nin teknik altyapısının ve donanımının yenilenmesi, Yıldız Konukevi tadilatının, yeni kreş binasının ve teras kafeteryanın yapılması gibi önemli yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi; ayrıca cari transferler tertibi için konulan ödeneğin yaklaşık yüzde 94'ünün sermaye transferleri için konulan ödeneğin ise yüz 100'ünün harcanacak olmasıdır."

2022 bütçe teklifinin, 2022-2024 Yatırım Programı ve Bütçe Hazırlama Rehberi ile Orta Vadeli Program'da yer alan göstergeler dikkate alınarak Program Bütçe Sistemi'ne uygun şekilde hazırlandığını belirten Şentop, 2018-2022 dönemi stratejik planındaki amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin maliyetlendirilerek ödenek teklifinde bulunulduğunu aktardı.

Şentop, "Bütçe teklifi hazırlanırken kaynakların etkin, verimli kullanılması amaçlanmış ve tasarruf tedbirlerine azami düzeyde riayet edilmiştir. Performans Esaslı Program Bütçe Sistemine uygun hazırlanan 2022 yılı bütçemizde, TBMM'ye özgü yasama programının yanı sıra, yönetim ve destek programı ile program dışı giderler yer almaktadır." bilgisini paylaştı.

TBMM Başkanı Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022 Yılı Bütçe Teklifi, 2 milyar 198 milyon 221 bin Türk lirası olarak komisyona sunulmuştur. 2022 yılı bütçe teklifinin yüzde 72,7'si yasama, yüzde 22,3'ü yönetim ve destek, yüzde 5'i ise program dışı giderlerden oluşmaktadır. Ayrıca 2022 yılı bütçe teklifinin yüzde 94,5'i cari giderlerden, yüzde 5,5'i ise yatırım giderlerinden oluşmaktadır. 2022 Yılı Bütçe Teklifinde personel giderleri yüzde 60,7, SGK devlet primi giderleri yüzde 8, mal ve hizmet alımı giderleri yüzde 11,6, cari transferler yüzde 14,2, sermaye giderleri yüzde 5,4, sermaye transferleri ise yüzde 0,1 oranında ağırlığa sahiptir. 2022 yılında da bütçemizin yüzde 68,7 oranıyla büyük kısmını personel giderleri oluşturmaktadır."

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) Hazine yardımı olarak pay ayrıldığına işaret eden Şentop, "2022 yılı bütçe teklifimiz 2021 Yılı Başlangıç Ödeneği olan 1 milyar 894 milyon 56 bin liraya göre yüzde 16,1 oranında artarak 2 milyar 198 milyon 221 bin lira olmuştur." dedi.

Şentop, bütçe artışının, yeni alınması planlanan personel giderleri, KDK ve RTÜK'e yapılan Hazine yardımlarındaki artıştan kaynaklandığını anlattı.