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AB-Batı Balkan Zirvesi başladı - Son Dakika

AB-Batı Balkan Zirvesi başladı

06.10.2021 12:55
AB-Batı Balkan Zirvesi başladı, System.String[]

Batı Balkan Zirvesi, 6 Batı Balkan ülkesi ve AB üyesi ülkelerin liderlerinin katılımı ile Slovenya'nın ev sahipliğinde başladı.

AB-Batı Balkan Zirvesi, 6 Batı Balkan ülkesi ve AB üyesi ülkelerin liderlerinin katılımı ile Slovenya'nın ev sahipliğinde başladı.

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Slovenya, AB-Batı Balkan Zirvesine ev sahipliği yapıyor. Brdo pri Kranju'da bugün başlayan zirve Avrupa Birliği üye devletlerin liderleri ile 6 Batı Balkan ülkesinin liderini bir araya getiriyor. Zirvenin açılış oturumunda Avrupa'nın Batı Balkan perspektifi, ortak işbirliğine yönelik gelişmeler, bölgenin sosyo-ekonomik alanda toparlanması, korona virüs salgınına ilişkin son durum ile Ekonomik ve Yatırım Planının uygulanması gibi konular üzerinde durulması bekleniyor. Bölgesel işbirliğinin arttırılması konusuna da odaklanılması beklenen açılış oturumunda liderlere; Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Dünya Bankası ve Bölgesel İşbirliği Konseyi temsilcileri eşlik edecek. Zirvede aile fotoğrafının çekilmesinin ardından çalışma yemeğine geçilecek.

Toplantının sonunda, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, Slovenya Başbakanı Janez Jana ile birlikte basın toplantısı düzenlemesi ve liderlerin bir beyanname kabul etmesi bekleniyor.

"BATI BALKANLARI, AB'DE İSTİYORUZ"

Von der Leyen, zirve açılışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Batı Balkanların Avrupa Birliği'ne ait olduğunu ifade ederek, "Batı Balkanlar'ı, Avrupa Birliği'nde istiyoruz. Biz bir Avrupa ailesiyiz" dedi. Leyen, "Aynı tarihi, aynı değerleri paylaşıyoruz. Aynı değerleri paylaştığımıza derinden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Enerji ürünlerindeki fiyat artışına değinen Leyen, AB'nin gelecekteki ani artışları önlemek için uzun vadede yenilenebilir enerjiye yatırım yapmasının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. Leyen, "Gaz fiyatlarının hızla arttığı konusunda net olmalıyız. Yenilenebilir enerji fiyatları son yıllarda düştü. Uzun dönemdeki enerji ile birlikte, bize istikrarlı fiyatlar sunan yenilenebilir enerjiye yaptırım yapmamız önemli" dedi.

KOSOVA BAŞBAKANI: "HAKSIZLIK"

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise, Kosova'nın bağımsızlığının 5 AB üye ülkesi tarafından tanınmamasına değinerek, "Vatandaşlarımıza karşılık bu büyük haksızlık, adaletsizlik oldu. Balkanlar tarafında öfke olmamasını savunuyorum. Hala umutluyum" dedi.

-İHA-

AB-Batı Balkan Zirvesi başladı
AB-Batı Balkan Zirvesi başladı
AB-Batı Balkan Zirvesi başladı
AB-Batı Balkan Zirvesi başladı
AB-Batı Balkan Zirvesi başladı
AB-Batı Balkan Zirvesi başladı

Avrupa Birliği, Slovenya, Yatırım, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AB-Batı Balkan Zirvesi başladı - Son Dakika


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