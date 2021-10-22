AB Liderler Zirvesi'nde Merkel'e veda - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde liderler, zirveye son kez katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e veda etti.

Görevini devretmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in şansölye olarak 107. ve son kez katıldığı Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi 2. gün oturumunun tamamlanması ile sona ererken, AB ve çeşitli ülke liderleri Merkel'e veda etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB tarafından Şansölye Merkel'i anmak ve 16 yıl boyunca AB Konseyi'ne yaptığı katkılar için teşekkür etmek adına hazırlanan bir kliple vedalaşarak, Merkel'e saygılarını sundu. Klipte, Merkel'in farklı yıllar boyunca AB Liderler Zirvesi'ne gelişleri, yuvarlak masa toplantıları, ikili toplantıları ve basın toplantılarından görüntüler yer aldı. Merkel'in zirvelerde öne çıkan anlarından oluşan 2 dakikalık bir diğer klip de 2. gün oturumu öncesinde salonda izlendi. Klip gösteriminin ardından Merkel'e zirve gibi toplantıların yapıldığı Europa binasını temsilen bir veda hediyesi verildi.

Avrupa Konseyi Başkanı Michel yaptığı konuşmada, 16 yıldır iktidarda olan 67 yaşındaki Merkel'i "bir anıt" olarak nitelendirerek, onsuz AB Liderler Zirvesi'nin "Vatikansız Roma" ya da "Eyfel Kulesi olmayan bir Paris" gibi olacağını söyledi. Michel, Merkel'e hitaben "Avrupa projesinin pusulası ve parlayan ışığısınız" ifadelerini kullanırken, konuşmasının ardından ayakta alkışlandı.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel bugünkü oturum öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Merkel bir çeşit uzlaşma makinesiydi, Avrupa onu özleyecek" dedi. Belçika Başbakanı Alexander de Croo ise Merkel'in 16 yıl boyunca Avrupa'da gerçekten iz bıraktığını ve 27 üye ülkenin en zor anlarında doğru kararlar alınmasına yardımcı olduğunu söyledi. Yeni Avusturya Şansölyesi Alexander Schallenberg de Merkel için "Şüphesiz, büyük bir Avrupalı, gidişi büyük bir boşluğa neden olacak" dedi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama da Merkel'e video mesaj ile veda etti. Obama mesajında, "Merkez (Avrupa), sizin sayenizde birçok fırtınayı atlattı" diye konuştu.

-İHA-