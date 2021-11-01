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ABD Başkanı Biden: "Tarihin gözleri üzerimizde" - Son Dakika

ABD Başkanı Biden: "Tarihin gözleri üzerimizde"

01.11.2021 20:35
ABD Başkanı Biden:

ABD Başkanı Joe Biden, iklim kriziyle mücadele için hızlı hareket etme çağrısında bulunarak, dünya liderlerine emisyonları azaltmakta harekete geçmek için "kısa bir zaman" kaldığına dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, iklim kriziyle mücadele için hızlı hareket etme çağrısında bulunarak, dünya liderlerine emisyonları azaltmakta harekete geçmek için "kısa bir zaman" kaldığına dikkat çekti. Biden, "Açık olanı söylemek gerekirse tarihin gözleri üzerimizde ve derin bir soru ile karşı karşıyayız. Harekete geçecek miyiz? Gerekeni yapacak mıyız? Önümüzde duran büyük fırsatı değerlendirecek miyiz? Yoksa gelecek nesilleri acı çekmeye mi mahkum edeceğiz" dedi.

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) dünya liderleri küresel bir tehdit olan iklim değişikliği krizini görüşmek üzere bugün bir araya geldi. Konferansta konuşan ABD Başbakanı Joe Biden, iklim kriziyle mücadele için hızlı hareket etme çağrısında bulundu. Konuşmasında diğer dünya liderlerine emisyonları azaltmak için harekete geçmek adına yalnızca "kısa bir zaman" kaldığının altını çizen Biden, "Açık olanı söylemek gerekirse tarihin gözleri üzerimizde ve derin bir soru ile karşı karşıyayız. Harekete geçecek miyiz? Gerekeni yapacak mıyız? Önümüzde duran büyük fırsatı değerlendirecek miyiz? Yoksa gelecek nesilleri acı çekmeye mi mahkum edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"GLASGOW, ORTAK GELECEĞİMİZİ KORUMAK İÇİN 10 YILLIK TUTKU VE İNOVASYONUN BAŞLANGICI OLMALI"

Başkan Biden, COP26 Konferansı'nın geleceğe yönelik önemine dikkat çekerek, "Glasgow, ortak geleceğimizi korumak için 10 yıllık tutku ve inovasyonun başlangıcı olmalı" ifadelerini kullandı. İklim değişikliğinin dünyayı kasıp kavurduğunu, "insanların hayatlarını ve geçim kaynaklarını yok ettiğini" ve ülkelere trilyonlarca dolara mal olduğuna dikkat çeken Biden, "Kaydedilen sıcaklık ve kuraklık, geniş çapta orman yangınlarını ve bazı bölgelerde mahsul kıtlığını körüklüyor. Eskiden yüzyılda bir görülen fırtınalar birkaç yılda bir oluyor. Son birkaç ayda ABD bunların tamamını yaşadı" dedi.

Dünya liderlerine "Dünya tarihinde bir dönüm noktasında duruyoruz" şeklinde hitap eden Biden, "Kendimize yatırım yapma ve adil bir temiz enerji geleceği inşa etme yeteneğine sahibiz ve bu süreçte dünya çapında milyonlarca iyi ücretli iş ve fırsat oluşturuyoruz" dedi.

"ÖYLEYSE BU, GLASGOW'DA TARİHİN ÇAĞRISINA YANIT VERDİĞİMİZ AN OLSUN"

İklim krizinin "insan varlığına yönelik varoluşsal bir tehdit" olduğunu belirten Biden, COP26 iklim zirvesi için toplanan dünya liderlerini emisyonları azaltmak ve gezegeni kurtarmak için bir araya gelmeye çağırdı. Başkan Biden, "Kolektif yaşamlarımızın zorluğu budur. Bu insan varlığına yönelik varoluşsal bir tehdit ve her gün eylemsizliğin maliyetini erteliyoruz. Öyleyse bu, Glasgow'da tarihin çağrısına yanıt verdiğimiz an olsun. Bu, gezegenimizi koruyan ve her yerdeki insanların yaşam kalitesini yükselten 10 yıllık dönüştürücü eylemin başlangıcı olsun. Bunu yapabiliriz. Sadece bunu yapmak için seçim yapmalıyız. O zaman hadi işe başlayalım" diye konuştu.

"ABD, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN TEMİZ ENERJİ GEÇİŞLERİNE YARDIMCI OLMAK İSTİYOR

ABD'nin gelişmekte olan ülkelerin temiz enerji geçişlerini hızlandırmasına yardımcı olmak istediğini aktaran Başkan Biden, "Yardım etme yükümlülüğümüz var" dedi. Dünya liderlerine seslendiği konuşmada Biden, yönetiminin 2024 yılına kadar ABD'nin gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanı desteğini 4 katına çıkarmak için ABD Kongresi ile birlikte çalıştığını belirtti.

BİDEN, TRUMP'IN İKLİM EYLEMLERİ İÇİN DÜNYA LİDERLERİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Başkan Biden, COP26 Konferansı'nda dünya liderlerinden ABD'nin eski Başkanı Donlad Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmek için attığı adımlar için de özür diledi. Biden, "Sanırım özür dilememeliyim ama ABD'nin Trump yönetimi Paris Anlaşması'ndan çekilip bizi bir nevi başımızı derde soktuğu için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

"Glasgow'daki buluşmamız, yolculuğun sonu değil, bunu hepimiz biliyoruz" diyen Başkan Biden, bunun "gerçekten sadece bir başlangıç çizgisi" olduğunu kaydetti.

(İHA)

ABD Başkanı Biden: Tarihin gözleri üzerimizde

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Kaynak: İHA

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