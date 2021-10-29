ABD Başkanı Biden Vatikan'da Biden'ın Papa Francis görüşmesi 90 dakika sürdü - Son Dakika

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- ABD Başkanı Biden Vatikan'da

Biden'ın Papa Francis görüşmesi 90 dakika sürdü

VATIKAN - ABD Başkanı Joe Biden'ın Vatikan'da Papa Francis ile gerçekleştirdiği görüşme 90 dakika sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden, eşi First Lady Jill Biden ile birlikte, Papa Francis ile görüşmek üzere Vatikan'a ziyaret düzenliyor. Biden'ın Vatikan'a gelme sebebinin uzun süredir kamusal ve özel hayatıyla ilgili hem aile rahatlığı hem de ideolojik olarak kendisine destek veren Papa Francis ile tanışmak olduğu ifade ediliyor.

Biden Vatikan'da Papa ile görüşen 14. ABD Başkanı olurken, basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme 90 dakika sürdü.

"Jill'in eşiyim"

Papalık Ev Yöneticisi Monsinyör Leonardo Sapienza ve diğer Vatikan yetkilileri tarafından karşılanan Biden, "Geri dönmek güzel" derken kendini, "Jill'in eşiyim" diyerek tanıttı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Başkan ve Papa arasındaki görüşmelerin yoksulluk, iklim krizi, korona virüsün sonu olacağını söylerken bugünkü görüşmenin kişisel bir önem taşıdığını ve "sıcak bir buluşma" olacağını da ekledi.