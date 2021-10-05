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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, AUKUS krizi sonrası Paris'te - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, AUKUS krizi sonrası Paris'te

05.10.2021 16:28
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, AUKUS krizi sonrası Paris'te, System.String[]

ABD Dışişleri Antony Blinken, AUKUS krizi sonrası Fransa'nın başkenti Paris'te Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Antony Blinken, AUKUS krizi sonrası Fransa'nın başkenti Paris'te Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, transatlantik müttefikler arasında gerilime neden olan ve AUKUS olarak bilinen Avustralya, İngiltere ve ABD arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının ardından ilk kez Fransa'ya ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Blinken, başkent Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi. Görüşmede iki Bakan, ABD Başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 22 Eylül'de yaptıkları telefon görüşmesinde alınan kararlara değinildi. Görüşmede ayrıca, Afganistan konusunda yakın temas halinde kalma kararı alınarak, Hint-Pasifik ve Sahel bölgesi de dahil olmak üzere işbirliği ve yakın koordinasyon alanları ele alındı. Fransa'nın yaklaşmakta olan Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı, NATO ittifakının güçlendirilmesi, ABD'nin Avrupa güvenliğine desteği, iklim krizi ve COP26'da ABD-AB işbirliğinin önemi vurgulandı.

MACRON VE BİDEN BU AYIN SONUNDA BULUŞACAK

Avustralya, geçtiğimiz haftalarda Fransa'dan gelecek denizaltı siparişini iptal edeceğini belirterek, AUKUS adı altında İngiltere ve ABD ile işbirliği içinde yeni bir denizaltı anlaşmasını imzaladığını açıklamıştı. Fransa, Avustralya'nın iptal kararına tepki göstermiş, Avustralya'nın başkenti Canberra ve ABD'nin başkenti Washington'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı. Macron, Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Washington Büyükelçisi'nin Fransa'ya dönmesine karar verdiğini duyurmuştu. Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Biden-Macron görüşmesi sonrasında yapılan açıklamada ise iki liderin bu ayın sonunda Avrupa'da buluşacağı bildirilmişti.

-İHA-

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, AUKUS krizi sonrası Paris'te
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, AUKUS krizi sonrası Paris'te
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, AUKUS krizi sonrası Paris'te
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, AUKUS krizi sonrası Paris'te

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, Paris, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, AUKUS krizi sonrası Paris'te - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, AUKUS krizi sonrası Paris'te - Son Dakika
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