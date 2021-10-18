ABD, Rusya'nın düzenleyeceği "Afganistan" konulu toplantıya katılmayacak - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin 20 Ekim'de Rusya tarafından Moskova'da düzenlenecek olan Afganistan konulu toplantıya katılmayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD'nin 20 Ekim'de Rusya tarafından Moskova'da düzenlenecek olan Afganistan konulu toplantıya katılmayacağını duyurarak, "İleride bu foruma katılmayı dört gözle bekliyoruz, ancak bu hafta katılacak durumda değiliz" dedi.

Price, ABD'nin toplantıya katılmama nedeni olarak lojistik sorunları bahane ederek, Rusya liderliğindeki toplantının "yapıcı" olmasını beklediğini ifade etti. Çin ve Pakistan'ın da yer alacağı toplantıya Taliban'ın da bir heyet göndermesi bekleniyor.

Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Afganistan meselesiyle ilgili Moskova'da 20 Ekim'de toplantı yapılacağını duyurarak, "Afganistan'daki değişen durum hakkında ortak bir tutum geliştirmeyi" hedeflediklerini ifade etmişti.

(İHA)