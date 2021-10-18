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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, mevkidaşı Juansher Burchuladze ile Gürcistan'da bir araya geldi - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, mevkidaşı Juansher Burchuladze ile Gürcistan'da bir araya geldi

18.10.2021 16:03

- ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, mevkidaşı Juansher Burchuladze ile Gürcistan'da bir araya geldi Gürcistan'a resmi seferde bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Gürcistanlı mevkidaşı Juansher Burchuladze ile Gürcistan Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

- ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, mevkidaşı Juansher Burchuladze ile Gürcistan'da bir araya geldi

TİFLİS - Gürcistan'a resmi seferde bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Gürcistanlı mevkidaşı Juansher Burchuladze ile Gürcistan Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi. Savunma Bakanı Lloyd Austin'e Gürcistanlı mevkidaşı Juansher Burchuladze tarafından resmi karşılama töreni düzenlenirken, sonrasında ikili görüşme yapıldı. Gürcistan Savunma Bakanlığından tarafların görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Gürcistan-ABD stratejik ortaklığı ve ortak demokratik değerlere dayalı ikili işbirliği, Karadeniz ve bölgesel güvenlik, Gürcistan Savunma Kuvvetlerinde ABD destekli dönüşüm süreci ve Gürcistan'ın NATO üyeliğine ABD desteğinin devamı konuları ele alındı. Toplantıda ayrıca NATO ve Gürcistan arasındaki işbirliği, ABD ve Gürcistan'ın tatbikatları ve Karadeniz Güvenlik Konseptinin pratikte uygulanmasına ilişkin beklentiler de konuşuldu. Toplantının sonunda Juansher Burchuladze, ittifakın gelecekteki bir üyesi olarak Gürcistan'ın savunma yeteneklerini geliştirmeye hizmet eden kritik stratejik, başarılı ve büyüyen işbirliği için Gürcistan adına Lloyd Austin'e teşekkür etti" sözlerine yer verdi.

"Austin'in ziyareti Gürcistan halkına ABD'nin Gürcistan'ı desteklediğinin açık bir işareti olduğunu ve bölge için Batı'nın tüm Kafkasya'ya büyük ilgi gösterdiği anlamına geldiğini ve kimsenin Gürcistan halkını NATO'ya katılmaktan engelleyemeyeceğini" kaydeden Bakan Burchuladze, ABD hükümetinin Gürcistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve Avrupa-Atlantik emellerine verdiği sürekli destek için teşekkür etti.

Basına kapalı geçen görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen bakanlar Gürcistan'ın savunma yeteneklerini güçlendirmeyi hedefleyen mutabakat imzalayarak basın açıklamasında bulundular.

Burchuladze, "Ülke, bölge ve dünyadaki ana tehditleri ve zorlukları gözden geçirdiğimiz önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Karşılıklı güvene dayalı stratejik ortaklığımızın hiçbir zaman şimdiki kadar güçlü ve çok yönlü olmadığını kaydettik. Güçlü bir ortaklık, hem ülkenin istikrarlı gelişimine hem de bölgede barış ve güvenliğin korunmasına katkıda bulunur. Ayrıca, uluslararası misyonlara uzun yıllara dayanan katkılarımızın bir sonucu olarak kazanılan tecrübeyi, dünya güvenliğini desteklemek için ordularımız arasında yıllar içinde gelişen karşılıklı saygı ve dostluğu da müzakere ettik" diye konuştu. Austin ise "ABD, Gürcistan'a güçlü bir stratejik ortak olarak çok değer veriyor. Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimiz değişmedi. Gürcistan Savunma Hazırlık Programını kesinlikle bir üs olarak kullanacağız ve Gürcü savunma sektöründeki kurumsal reformları desteklemeye, etkili çevreleme ve savunma için gerekli yetenek ve kabiliyetleri güçlendirmeye devam edeceğiz. Gürcistan'ın NATO ile birlikte çalışabilirliğini de destekleyeceğiz. Gürcistan Savunma Bakanlığı, Gürcistan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve geliştirilmesi ile bu girişimi teşvik edecek ve ortak çıkarlarımızı teşvik edecek ve gelecekte ortaklığımızı daha da güçlendireceğiz. Aynı zamanda, Gürcistan hükümetinin ülkenin demokrasisini güçlendirmesi ve Gürcistan'ı Batı'ya yaklaştırmak için gereken temel reformları gerçekleştirmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Güney Kafkasya ülkeleri bölgesel işbirliğini güçlendirmeli"

Gazetecilerden 3+3 işbirliği formatına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Pentagon yetkilisi, "3+3 platformuna Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden Rusya'nın, herhangi bir işbirliği biçiminden bahsetmeden önce 2008 ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi daha iyi olur. Güney Kafkasya ülkelerinin işbirliği yapması ve bölgesel işbirliğini güçlendirmesi daha iyi" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, mevkidaşı Juansher Burchuladze ile Gürcistan'da bir araya geldi
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, mevkidaşı Juansher Burchuladze ile Gürcistan'da bir araya geldi
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, mevkidaşı Juansher Burchuladze ile Gürcistan'da bir araya geldi
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, mevkidaşı Juansher Burchuladze ile Gürcistan'da bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, mevkidaşı Juansher Burchuladze ile Gürcistan'da bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, mevkidaşı Juansher Burchuladze ile Gürcistan'da bir araya geldi - Son Dakika
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