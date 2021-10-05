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Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Çelik'ten akülü araç açıklaması - Son Dakika

Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Çelik'ten akülü araç açıklaması

05.10.2021 18:48
Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Çelik'ten akülü araç açıklaması, System.String[]

Adalar'da akülü araç kullanımı kısmen yasaklandı.

Adalar'da akülü araç kullanımı kısmen yasaklandı. Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Çelik, karar sonrası oluşan tepkilere ilişkin, "Tek amacımız vatandaşın daha rahat bir ada ortamında yaşam sürebilmesidir" dedi.

Hız sınırının aşılarak kazalara sebebiyet verilmesi ve araçların yayaların geçiş güzergahlarına park edilmesi gibi gerekçelerle UKOME haziran ayında akülü araçların Adalar'dan kaldırılması kararını aldı. 5 Ekim tarihinde Adalar ilçe sınırlarında motorsuz-elektrikli taşıt kullanımına getirilen kısıtlama hayata geçirildi. Adalar'da bu günden itibaren engelliler ve 66 yaş üstü akülü araç kullanabilecek. Engelliler için özel tahsis edilmiş, manuel ya da elektrikli araçlar bu yönerge kapsamı dışında tutulacak.

Adalar'da hayata geçen yasak sonrası akülü araçların kullanımı bugün itibariyle yasaklandı. Vatandaşın verilen karara tepkisi sürüyor. Kamuoyunda oluşan tepkinin ardından Adalar Belediyesi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tepkilere ilişkin konuşan Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik, "Tek amacımız vatandaşın daha rahat bir ada ortamında yaşam sürebilmesidir" dedi.

Açıklamada bulunan Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Çelik, "Kesinlikle amacımız ada sakinlerinin hayatını zorlaştırmak değil. İBB, UKOME'de etkili bir karar merci değildir. Eski dönemde bizlere ücretle plakalar verildiği iddiası doğrudur. Bunlar plaka tescil ücretidir. Bizden önceki yönetim döneminde verilmiştir. Maksimum yol genişliği 4 metre olan Adalar'da bu araçlar trafik oluşturmaktadır. Bu noktada vatandaşlarımıza daha rahat bir ada ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Tek amacımız vatandaşın daha rahat bir ada ortamında yaşam sürebilmesidir.

Bundan sonraki süreçte UKOME'nin aldığı karar çok net. Bu konu için özellikle alt komisyon kuruldu. Vatandaş aracıyla olan ilgisinin ve ihtiyaç noktasını emniyete bildirecek. Emniyet başvuruyu alacak. Başvuru alt komisyonda değerlendirilecek. Komisyonda Adalar Belediyesi, İBB, emniyet ve zabıta kurumu yer alacak. Olumlu sonuç çıkması sonrası durum UKOME'ye bildirilecek. Bu konuyla ilgili zabıta ve polis denetimleri gerçekleştirilecek. İdari, yaptırımlar uygulanacak" ifadelerinde bulundu.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Çelik'ten akülü araç açıklaması
Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Çelik'ten akülü araç açıklaması
Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Çelik'ten akülü araç açıklaması

Adalar Belediyesi, Engin Çelik, Haziran, Tragger, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Çelik'ten akülü araç açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Çelik'ten akülü araç açıklaması - Son Dakika
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