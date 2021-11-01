Üye Girişi
Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı

01.11.2021 19:44
Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kırsal mahalledeki okulda faaliyete geçirilen Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Uzlaşı kültürünü yaygınlaştırmak adına örnek bir proje. Umarım kimse kimseyle kavga etmez ve suça bulaşmaz.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kırsal mahalledeki okulda faaliyete geçirilen Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Uzlaşı kültürünü yaygınlaştırmak adına örnek bir proje. Umarım kimse kimseyle kavga etmez ve suça bulaşmaz. Türkiye'de yaklaşık 5 yılda 1 milyon kişi bu müesseseyle tanıştı ve uzlaştı" dedi.

Gün boyu süren Aydın ziyaretleri kapsamında ilin en büyük ilçesi Nazilli'yi de ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ilk ziyaretini ilçeye bağlı kırsal Bayındır Mahallesi'ndeki Bayındır Ortaokulu'na yaptı. Adalet Bakanlığı ve Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde okulda kurulan Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını öğrencilerle birlikte yapan Bakan Gül, kütüphaneye 3 kitap hediye etti. Kitabın en iyi uzlaşı aracı olduğunu ifade eden Gül, "Uzlaşma kültürüne destek vermek amacıyla bu konuda uzlaştırmak isteyen tüm vatandaşlarımız buraya kitap bağışında bulunacak. Hem uzlaştırma kültürüne katkıda bulunacağız hem çocuklarımızın kültür dünyasına katkıda bulunacağız. Bir farkındalık da oluşturmuş olacak. Umarız uzlaşma toplumun her kesimine her zaman egemen olur. Buna vesile olur. Çocuklarımıza hayırlı olsun. Burada büyük emek var. Güzel bir kütüphane kurulmuş. Uzlaşı kültürünü yaygınlaştırmak adına örnek bir proje. Umarım kimse kimseyle kavga etmez ve suça bulaşmaz. Bu konuda bir uzlaşı gerektiğinde en iyi araç umarım kitap olur. Türkiye'de yaklaşık 5 yılda 1 milyon kişi bu müesseseyle tanıştı ve uzlaştı. Biz zaten Türk milleti olarak en fazla uzlaşma kültürüne sahip bir milletiz. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz ve geleceğimizi kuracak olan çocuklarımıza güveniyoruz ve onların geleceği için de biz çok çalışıyoruz" dedi.

Bakan Gül, daha sonra köy kahvehanesine giderek muhtarlar ve köylülerle sohbet etti. İnciri ile ünlü Nazilli ziyaretinde bir incir işletmesini de ziyaret eden Bakan Gül'e incir ve incir cipsi ikram edildi. Son olarak Nazilli Adalet Sarayı'nı ziyaret eden Bakan Gül, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ve Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Memduh Yalvaç'ın ev sahipliğinde adalet sarayında incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Gül, adliyedeki birimleri gezdi. Son olarak avukatlarla görüşen Bakan Gül, teşekkürlerini ifade ederek ilçeden ayrıldı.

(Ali Soydemir/İHA)

Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı

Adalet Bakanı, Nazilli, kavga, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı - Son Dakika


Son Dakika

Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış 19:11 Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış 18:57 Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış Rasim Ozan Kütahyalı tarzını bozmuyor! Bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı 18:51 Rasim Ozan Kütahyalı tarzını bozmuyor! Bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı
Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi 18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış 17:44 Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum 17:17 Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum
Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş 16:59 Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler 16:36 Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler

Son Dakika Haberleri
18:54 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti
18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi
18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı
18:35 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
18:30 "Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı
18:28 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını belirten Bakan Koca, hiç vakit kaybetmeden yeni talimatları yolladı
18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
18:25 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!
18:10 Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi
18:09 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi
Son Dakika: Galatasaray Taylan Antalyalı, İsmail Çipe ve Christian Luyindama ile sözleşme uzattı Son Dakika: Galatasaray Taylan Antalyalı, İsmail Çipe ve Christian Luyindama ile sözleşme uzattı         
19:47
İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun "2,5 milyon yabancı var" açıklamasına rakamlarla cevap verdi         
19:05
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti         
18:55
Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor         
18:36
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi         
18:08
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak         
17:11
Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı         
16:49
Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı         
16:01
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Hollanda Başbakanı Rutte: Büyükelçimiz geri adım atmadı, aynı uyarıları gelecekte de yapacağız Hollanda Başbakanı Rutte: Büyükelçimiz geri adım atmadı, aynı uyarıları gelecekte de yapacağız         
14:19
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 20:07:10. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement