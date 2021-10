AGC'de devir teslim töreni yapıldı - Son Dakika

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) başkanlığa seçilen İdris Taş, görevi Mevlüt Yeni'den devraldı.

Hafta sonu yapılan 18. Olağan Genel Kurul'da başkanlığa seçilen Taş, Kaleiçi'ndeki AGC binasında gerçekleşen tören ile başkanlık görevini Yeni'den devraldı.

Taş, törende yaptığı konuşmada, gazeteciliğe yakışır bir genel kurul geçirdiklerini söyledi.

Cemiyetin her zaman gazetecileri birleştiren bir yer olduğunu dile getiren Taş, "Mevlüt Yeni ve ekibi, mesleğimiz için elinden gelen çabayı gösterdi. Biz de bu bayrağı daha yukarılara taşımak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Gençliğinin ilk yıllarının AGC'de geçtiğini ve çeşitli görevlerde bulunduğunu hatırlatan Taş, şöyle konuştu:

"AGC'ye çocuğum gibi bakıyorum. Bundan sonraki süreçte gece gündüz ekip arkadaşlarımla yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğiz. Her oyun hakkını vermeye çalışacağım. Her medya kuruluşuna eşit davranacağız. AGC'de her gün bir yönetim kurulu üyesi göreceksiniz. Sizin ihtiyaçlarınıza cevap verecek. Mevlüt Yeni başkan çok güzel projelere imza attı. Beraber çalıştık. Bana verilen her görevi yerine getirdim. Bundan sonrada yerine getirmeye devam edeceğim."

Taş, başkanlığı döneminde her ay bir proje yapma gayretinde olacaklarını dile getirdi.

-"Görevi büyük bir güven, keyif ve heyecanla devrediyorum"

Mevlüt Yeni ise AGC'nin 15 yıl sonra tarihi anlardan bir tanesini yaşadığını söyledi.

Her yeni başlangıcın beraberinde güzellikler, heyecan ve enerjiyi getireceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu anlatan Yeni, "AGC büyük bir kurumdur. Bu cemiyeti kurumsallaştıracağız diye yola çıkmıştık. Genel kuruldan sonra şehrin bize olan ilgisini gördüğümde buranın kurumsallaştığını gördüm. Bıraktıktan sonra bunu çok daha objektif olarak gördüm. Görevi büyük bir güven, keyif ve heyecanla devrediyorum." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin konut problemini de çözmek için ilk adımları attıklarını aktaran Yeni, "Üyelerimizin bir çoğu kirada oturuyor. Konut yapımını artık kooperatif kurarak çözemiyoruz. Uzun zamandır çalışıyoruz bu konu üzerinde. Milli Emlak Daire Başkanlığının önerisiyle Antalya Havalimanı'nın yanında arsa bulduk. Çok hızlı bir şekilde gereğini yapacağız. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük, konuyu yakından takip ediyor." dedi.

Yeni, başkan İdris Taş ile Bakan Çavuşoğlu'nu Ankara'da ziyaret edeceklerini ve birkaç ay içerisinde protokolü imzalayacaklarını bildirdi.

Törende ayrıca AGC'de 15 yıldır görev yapan idari yönetmen Mediha Düden'e de çiçek verilerek teşekkür edildi. Yeni dönemde de görevine devam edecek olan Düden, törende duygusal anlar yaşadı.

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun, yeni yönetim kurulu üyeleri ve cemiyet üyelerinin hazır bulunduğu devir teslim töreninde Taş ve Yeni birbirlerine çiçek verdi.

Törenin ardından Taş ve yönetim kurulu üyeleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.