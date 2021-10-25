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Bitlis'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bitlis'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

25.10.2021 17:02
Bitlis'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Azerbaycan'ın topraklarını Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Azerbaycan'ın topraklarını Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakamlık ve Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğunca, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından iki ülkenin milli marşları okundu.

Vali Oktay Çağatay, programda yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın özel gününü kentte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ermenilerin 30 yıl önce bir işgal gerçekleştirdiğini anımsatan Çağatay, " Türkiye'miz ve Azerbaycan'ımız gücünü gösterdi ve geçen yıl bu zamanlarda her Türk vatandaşının gururla seyrettiği zafer kazanıldı. Allah bağımsızlık mücadelesinde ve Karabağ Zaferi'nde şehadete yürüyen şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar ihsan eylesin." dedi.

"Diplomasi savaşımız devam ediyor"

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ise Azerbaycan'ın 1991'de bağımsızlığını kazandığını fakat dış güçlerin desteğiyle ülke topraklarının işgal edilmeye başlandığını ifade etti.

30 yıl boyunca bu işgali bitirmek için diplomasi savaşı verdiklerini anlatan Guliyev, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz ki dünyada maalesef çiftte standartlar var. En son biz bu savaşa doğru hazırlanıyorduk. Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, devletimizin gelişimini öyle programladı ki bugünkü gücümüze ulaştık. Azerbaycan bağımsızlığını ilk kazandığında bu bağımsızlığı ilk tanıyan Türkiye olmuştur. Kanımız bir canımız bir tamam da bu birliği canlı tutan ve yaşatan iki tarafta da halkımız vardı. Unutmadılar, unutturmadılar. Savaş istemiyorduk ama maalesef lobilerinin desteğiyle Ermenistan'ın açıklamaları bizi son noktaya getirdi. Azerbaycan onlara karşı koydu ve 44 günlük savaşta yanımızda olan dünya diplomasi arenasında desteğini gördüğümüz canımız, kanımız bir olan dostumuz, kardeşimiz Türkiye devleti ve onun çok değerli Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklerini alarak savaşı yürüttük. Bu savaşı kazandık ama diplomasi savaşımız halen devam ediyor."

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Milletvekili Elman Ceferli de 27 Eylül'den 10 Kasım'a kadar devam eden ve işgal altındaki toprakların kurtarılmasıyla sonuçlanan zaferin birinci yıl dönümü münasebetiyle Azerbaycan ve Anadolu halkını tebrik ederek, bu zaferin kardeş iki ülkenin zaferi olduğunu aktardı.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Azerbaycan'ın zaferini kutlayarak şehitlere rahmet diledi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise Türk dünyası içinde nadide yerini alan Azerbaycan'ın çok yakın tarihte önemli bir zafer kazandığını belirterek, "Şuşa'yı, Kelbecer'i, Karabağ'ı topraklarına yeniden ilhak ederek işgali bitirdi. Bu zafer asrın zaferi oldu. Hem Sayın İlham Aliyev hem de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu kardeşliği gösterdikleri ve yaktıkları meşaleyle bize yeni bir tarih sayfası açtıkları için şükranlarımı sunuyorum. Azerbaycan'ın kutlu zaferini alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.

Sinevizyon gösterimi ve öğrencilerin şiirler okuduğu programda Nahçıvan Devlet Üniversitesi Konservatuarı sanatçıları konser verdi.

Programa, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kadir Serdar Yoldaş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı. ???????

Bitlis'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
Bitlis'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
Bitlis'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
Bitlis'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
Bitlis'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
Bitlis'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
Bitlis'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
Bitlis'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
Bitlis'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
Bitlis'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
Bitlis'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
Bitlis'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
Bitlis'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
Bitlis'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
Bitlis'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

Azerbaycan, Bitlis, İşgal, Ahlat, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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