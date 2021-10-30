Diyarbakır'da AK Parti "Teşkilat Akademisi" programı yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Teşkilat Akademisi" programı düzenlendi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde 2 gün sürecek programa katılan AK Parti Adana Milletvekili ve Diyarbakır İl Koordinatörü Mehmet Şükrü Erdinç, teşkilat eğitimi ve özellikle de siyasette eğitimin AK Parti tarafından başlatıldığını söyledi.

Erdinç, bugüne kadar başarılı şekilde, AR-GE ve Eğitim Başkanlığının "Siyaset Akademisi" adı altında birçok çalışma yaptığını bildirdi.

Erdinç, şunları kaydetti:

"Bugün de sadece teşkilatlarımıza yönelik siyaset akademisi geçmişte vatandaşlarımızın da dahil olduğu bir durumdu. Bu sadece teşkilatlarımızın ana kademe il ve ilçe teşkilatlarımız yedekleriyle birlikte mahalle başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları il ve ilçe teşkilatlarımız olmak üzere bütün kuruluşların yer aldığı eğitim programı 2 gün sürüyor. 10 haftalık bir periyoda yayıldı 81 ilde. 7 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanımız Liderlik Akademisi'nde bu eğitimin başlangıç konuşmasını yaptı. O günden bu yana geçen süre zarfında yaklaşık 25 gündür tüm Türkiye'de bu çalışmalar yürüyor. İnşallah Aralık ayı sonu gibi bitirmeyi planlıyoruz. Bitirdiğimizde tüm teşkilatlarımızı 12 başlık adı altında farklı konuşmacılarla eğitmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede bu çalışmalar inşallah teşkilatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olur."