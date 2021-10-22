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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, gençlerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, gençlerle buluştu

22.10.2021 19:13

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Net Konuşalım" programında gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Net Konuşalım" programında gençlerle bir araya geldi.

Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programda konuşan İleri, Türkiye'deki devlet aklının ülkenin dijital geleceğini son derece detaylı ve profesyonel bir şekilde planladığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığına bağlı koordinasyon ve politika kurullarının bütün eforlarıyla Türkiye'nin dijital geleceğini hazırlamak noktasında çok güzel çalışmalar yaptıklarını ifade eden İleri, şöyle konuştu:

"Devlet teknoloji geliştirme konusunda bu ülkede uzun süredir ön ayak oluyor. Teşviklerle, desteklerle ve mevzuatlarla yolunu açıyor ama çok şükür görüyoruz ki gerek sivil sanayimiz gerek savunma sanayimiz devletin bu öncü rolünü son derece benimsemiş durumda ve hızla ilerliyor. Bugün gördüğümüz örnek bu açıdan çok güzel. Bir imkan sağlanmış ve Batman'da BİLSEM kurulmuş. Hakikaten oradaki öğretmenlerimiz son derece bir motivasyonla harıl harıl proje geliştiriyorlar. Yani imkan verilince toplumumuzun bu imkanları ne güzel kullandığını ve bu boşluğu ne kadar güzel kullandığını görüyoruz."

Ülkede, devletin bu yöndeki çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığı bir döneme geldiklerini vurgulayan İleri, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisinde yüzde 70'lik bir yerlilik oranından bahsediyoruz. Bundan 15 ya da 17 yıl önce bu bir hayal gibi bir şeydi ama bugün ise hayal değil gerçek. Sivil sanayide de çok ciddi bir hareketlenme var. Uydu teknolojilerinden tutun yazılım firmalarına kadar büyük başarılara imza atan firmalarımız var. Bunların hepsi hayaldi ama şimdi gerçek oluyorlar."

İleri konuşmasının ardından gençlerin sorularını cevapladı.

Programın ardından Batman'daki temaslarını sürdüren İleri, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Batman İl Başkanı Akif Gür ile Hasankeyf'i gezdi.

İleri ve beraberindekiler, daha sonra Batman Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, gençlerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, gençlerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, gençlerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, gençlerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, gençlerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, gençlerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, gençlerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, gençlerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, gençlerle buluştu

Ahmet Güneştekin, Milletvekili, AK Parti, Batman, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, gençlerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, gençlerle buluştu - Son Dakika
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