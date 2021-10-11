AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Hacı Kıyasi Şentürk Camisi'nin açılış törenine katıldı - Son Dakika

Hacı Kıyasi Şentürk Camisi açılış töreni

Camiden görüntü

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması

Protokol imzalanması

Açılış kurdelesi kesilmesi

Camiden görüntüler Hacı Kıyasi Şentürk Camisi'nin açılış törenine katılan Yıldırım, buradaki konuşmasında, Kıyasi Şentürk'e rahmet diledi ve onun adına cami yaptıran aile fertlerine teşekkür etti.

Törende, eğitim ve spor kompleksi ile 2 anaokulu daha yaptıracak olan hayırsever iş insanı Abdurrahman Şentürk ile Vali Cüneyt Epcim arasında protokol yapıldı. Binali Yıldırım da protokole şahitlik etti.

Açılışın ardından camide namaz kılan Yıldırım, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.