AK Partili Akbaşoğlu, "Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı" inşaatında son aşamaya gelindiğini açıkladı - Son Dakika

Çankırı'da Devrez Kızlaryolu Barajı'nın (Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya) yapımında son aşamaya gelindiği bildirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akbaşoğlu, barajdaki çalışmaları yerinde inceleyerek gövde betonu harcının konulmasına şahitlik etti.

Çankırı'nın 70 yıllık hayalinin AK Parti tarafından gerçekleştirildiğini belirten Akbaşoğlu, " Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan afette infial oluşturmak amacıyla olmayan barajın patladığı yalanını uyduran CHP, Çankırı'nın 70 yıllık hayalinin AK Parti tarafından gerçekleştirildiğini görmezden gelerek Kızlaryolu Barajı'nı inkar etmişti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis grup konuşmasında Kızlaryolu Barajı için 'Hayali baraj, yok böyle bir baraj' demişti. Dev barajda artık son aşamaya gelindi. Sayın Kılıçdaroğlu, inkar ettiği barajı görmeli." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, yatırımın bölgeye kazandırılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yatırım programına 2017 yılında alınan Devrez Kızlaryolu Barajı'nda bugüne kadar yapılan işlere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ana gövdesi temelden 92 metre yükseklikte olacak, 120 milyon metreküpten fazla su tutacak Devrez Kızlaryolu Barajı, Çankırı, Kastamonu ve Çorum illerinde yaklaşık 160 bin dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak. Ayrıca 5 megavat kurulu gücüyle elektrik üretecek baraj, tarım ve hayvancılık alanında önemli katkı verecek, bölge halkına yeni ve verimli üretim imkanları sunacak. Tarım ve hayvancılığa çok büyük oranda katkı sağlayacak Kızlaryolu Barajı ile Çankırı'nın ve bölgenin içme suyu ihtiyacı da karşılanmış olacak."

Barajın Çankırı'nın üç katı büyüklüğündeki nüfusun içme suyu ihtiyacını gidereceği, bölgenin hem içme hem de kullanma suyu olarak büyük bir ihtiyacını karşılayacağı bildirildi.