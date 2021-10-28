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AK Parti'li Çelik'ten, tezkerede 'hayır' oyu kullanan CHP ve HDP'ye tepki - Son Dakika

AK Parti'li Çelik'ten, tezkerede 'hayır' oyu kullanan CHP ve HDP'ye tepki

28.10.2021 21:21
AK Parti'li Çelik'ten, tezkerede 'hayır' oyu kullanan CHP ve HDP'ye tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak ve Suriye tezkeresine CHP grubundan gelen 'hayır' oyuna ilişkin, "Türkiye'nin terörle mücadelesini bir savaş olarak niteleyip Türkiye'yle terör örgütlerini eşit tutan bir zihniyet ve bu zihniyetle eşit giden bir parti ile CHP aynı hizaya gelmiştir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak ve Suriye tezkeresine CHP grubundan gelen 'hayır' oyuna ilişkin, " Türkiye'nin terörle mücadelesini bir savaş olarak niteleyip Türkiye'yle terör örgütlerini eşit tutan bir zihniyet ve bu zihniyetle eşit giden bir parti ile CHP aynı hizaya gelmiştir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın açıklamasında bulundu. AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Çelik, Denizli'de Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin olayıyla ilgili, "Bu canilerin içinde bulundukları kültürel ortam, onları teşvik eden çeşitli kodlar, eğitimden sivil toplum çalışmalarına kadar birçok alanda güçlü bir çalışma gösterilmesi gerektiğini bir kere daha gösteriyor" dedi.

'HAYIR OYU VERENLERİN MİLLİ DAYANIKSIZLIĞIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK'İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terörle mücadele çalışmalarının güçlü şekilde sürdüğüne işaret eden Çelik, bu hafta Meclis'ten geçen Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin değerlendirmede bulundu. Çelik, "En son Irak ve Suriye'deki askeri varlığımız için bir tezkere yüce Meclis'e getirildi. Burada 'hayır' oyu veren partilerin gerekçelerinin mantıksızlığı, dayanıksızlığı ve maalesef milli güvenlik hassasiyetinden yoksunluğuyla karşı karşıya kaldık. Tezkere, milli güvenliğimizi korumak için kararlı olduğumuzu gösteren bir irade beyanıdır. Eğer bu tezkerelerle birlikte yapılan operasyonlar söz konusu olmasaydı, bugün Suriye ve Irak sınırlarının yakınında bir takım terör devletçikleri dediğimiz fiili oluşumlar olmuş olacaktı. Bu fiili oluşumlar kurulma safhasına gelmeye başlamışken TSK, bütün bu çerçeveye girmiş ve oraları darmadağın etmiştir. Dolayısıyla sınırlarımızın yakınında teröre ait herhangi bir oluşuma müsaade etmeyeceğimizi hiçbir terör devletçiğine göz yummayacağımız en kararlı biçimde gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.'ORTAYA ÇIKAN TABLO CHP'NİN TARİHİ AÇISINDAN DA BİR KIRILMADIR'Çelik, açıklamasının devamında, tezkereye 'hayır' oyu kullanan CHP grubuna eleştirilerde bulundu. TSK'nın sınır ötesi operasyonlarında PKK ve DEAŞ terör örgütleriyle yoğun şekilde mücadele edildiğine işaret eden Çelik, şözlerini şöyle sürdürdü:

"DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu içinde karadan DEAŞ'la mücadele eden yegane ülkeyiz ve en çok zayiatı vermiş ülkeyiz. Dolayısıyla 'DEAŞ'la mücadele ediyor' diye PKK'nın devamı YPG/PYD'ye destek verenlerin söylediklerinin aslında ne kadar desteksiz olduğu da bu tabloda görülmektedir. Ama maalesef geçmişte 'PYD/YPG, Türkiye'ye niye saldırsın ki' diyenler, bugün tezkereye 'hayır' oyu vermiştir. Bu ibretlik bir durumdur. Daha önce tezkereye oy verirken 'askerimizi orada savunmasız bırakamayız, o yüzden tezkereye evet vereceğiz' diyorlardı. Bu sefer tezkereye hayır oyu vermek gibisinden maalesef bir savrulmayı yaşamışlardır. Halbuki Silahlı Kuvvetler'in orada var olmaya devam etmesi elzemdir. Bir takım terör örgütleri adına fiili oluşumlar kurulmasına dönük denklemleri görüyoruz. Burada ortaya koyulan iradeye Türkiye'nin güvenliği açısından herkesin destek vermesi gerekirdi. Ama enteresan bir tablo ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelesini bir savaş olarak niteleyip Türkiye'yle terör örgütlerini eşit tutan bir zihniyet ve bu zihniyetle eşit giden bir parti ile CHP aynı hizaya gelmiştir. Teröre destek verenler PKK'yı terör örgütü saymayanlar, CHP'ye ve içinde bulundukları ittifak üyelerine mesaj göndererek 'tezkereye hayır oyu verin' dedikten sonra CHP'den 'hayır' oyu geldi. Doğrusunu söylemek gerekirse geçmiş zamanlarda CHP birçok konuda anlaşmazlığımız olsa bile Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda, milli güvenliği konusunda çok yüksek hassasiyet üretirdi. Meclis'te yapılan konuşmalarda sınır güvenliğimizin sağlanması, milli güvenliğimizin korunması, Irak ve Suriye tarafından gelen terör tehdidinin bertaraf edilmesi konusunda CHP'den arkadaşlarımız, dikkate alınması gereken analizler ortaya koyardı. Bu terörle mücadeleye destek verirlerdi. Ortaya çıkan tablo CHP'nin tarihi açısından da bir kırılmadır."

Görüntü dökümü:

- Ömer Çelik'in konuşması

Haber- Kamera:  Caner ÜNVER- Oğuzhan DEMİR/ANKARA,


Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Türkiye, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Çelik'ten, tezkerede 'hayır' oyu kullanan CHP ve HDP'ye tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Çelik'ten, tezkerede 'hayır' oyu kullanan CHP ve HDP'ye tepki - Son Dakika
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