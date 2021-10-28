AK Parti'li Çelik'ten, tezkerede 'hayır' oyu kullanan CHP ve HDP'ye tepki (2) - Son Dakika

'YABANCI SİLAHLI KUVVETLER MESELESİ EVET DEDİKLERİ TEZKERELERDE DE VARDI'

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ömer Çelik, CHP'nin tezkere konusundaki 'yabancı asker' iddiasına ilişkin, "Bu yabancı silahlı kuvvetler meselesini çok dile getiriyorlar. Bundan önce 'evet' dedikleri tezkerelerde de vardı bu. ya daha önce 'evet' derken tezkereleri okumadılar, sanki yeni bir maddeymiş gibi algılıyorlar ya da bilinmeyen ama herkesin bildiği bir ittifak içerisinde bir tutum değiştirdiler" açıklamasında bulundu.

'DİPLOMATİK MİSYONA UYGUN DEĞİL'Çelik, 10 büyükelçinin ' Osman Kavala ' açıklamasıyla ilgili yaşanan gelişmelere ilişkin, "Büyükelçiler, Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine göre davranmak zorunda. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu şekilde bir üslubu kabul etmeyeceğimizi ifade etmiştik. Yapılan iş, ne diplomatların saygınlına uygun bir iştir ne de diplomatik misyona uygun bir davranıştır. Umarız bundan sonra benzeri durumlar tekrar etmez. Büyükelçilerin müdahalesine bile ses çıkartmayanların, başka alanlarda iç siyaset adına hükümetimize dönük saldırganlıklarını da not ettiğimizin bilinmesini isterim" diye konuştu.'FASIL AÇMAK İÇİN ÖN ŞART OLMAZ'Ömer Çelik, Türkiye-AB ilişkilerinden en çok konuşulan konulardan birinin yargı ve temel haklar konusu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Buradaki çifte standart şudur; yargı ve temel haklar konusunda AB'nin eleştirileri nerede konuşulacak? Türkiye bir aday ülkedir, AB'nin de konuda eleştirileri var. Yapılacak şey, yargı ve temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik konularını içeren 23 ve 24'üncü fasılların açılmasıdır. Fakat AB bir yandan eleştiri getiriyor, bir yandan da 23 ve 24'üncü fasılları açmıyor. Fasıl açmak için ön şart olmaz. Müzakereye yanaşmıyorsunuz. O zaman yaptığınız şey bir değerlendirme, bir analiz, bir eleştiri olmuyor. Bu konuları Türkiye'ye karşı negatif koz olarak kullandığınız ortaya çıkıyor."

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- Ömer Çelik'in konuşması

Haber: Caner ÜNVER- Oğuzhan DEMİR/ANKARA,