AK Parti'li Kandemir CHP her dönem vesayetin dilini kullanır - Son Dakika

AK Parti'li Kandemir: CHP her dönem vesayetin dilini kullanır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' iddiaları ve memurlara ilişkin açıklamaları hakkında, "CHP her dönem vesayetin dilini kullanır. Böyle bir siyaset yürütür. Son dönemde söylediği her şey CHP'nin kendi özüne dönüştür aslında. Bu bir CHP geleneği" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dağ, 1-2 haftadır muhalefet partileri tarafından 'siyasi cinayetler' konusunun gündeme getirildiğini belirterek, "Yine CHP Genel Başkanı tarafından memur ve bürokratlara tehditler ortaya konuldu. Bu tamamen önümüzdeki süreçte siyasi ortamı germeye dönük bir hamledir. Böyle bir düşünceyi kabul etmemiz mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da avukatları vasıtasıyla yargıya başvurdu. CHP Genel Başkanının somut birtakım düşünce ve fikirleri varsa onları kamuyla mutlaka paylaşması gerekir. Sorumlu siyasetçilik bunu gerektirir. Ama ülkeye dair bir takım hayaller, heyecanlar paylaşamadığınız zaman ve milletin o heyecanına iştirak edemediğiniz zaman, sürekli kendi içinde döngü oluşturan bir takım siyaset üretme noktasına gidersiniz. CHP'de de böyle bir süreç görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'VİDEOLARINDAN BİRİNİ DE FETÖ VE PKK İÇİN ÇEKSİN'CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun aynı ifadeleri 2016 yılında da kullandığını belirten Dağ, "Bir nevi kendini tekrar eden, yeni bir şey ortaya koymayan ve toplumu korkutmaya dönük aslında kendi korkularının bir şekilde tezahürü noktasında olan bir ifade. Sayın Kılıçdaroğlu memur ve bürokratları tehdit etmesi üzerinden bir süredir videolar çekip paylaşıyor. Bir videosunu da PKK ve FETÖ'ye; orada memurlara yaptığı tehdidin binde birini onlara ayırmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.Dağ, HDP'nin, ilerki günlerde Meclis'e gelecek tezkereler için muhalefet partilerine 'hayır' oyu kullanmaları yönünde çağrıda bulunmasıyla ilgili de, "Bu çağrıyı ittifak ortaklarının nasıl bir şekilde yansıtacaklarını hep birlikte göreceğiz. Bizim yapacağımız ve duracağımız nokta bellidir" dedi.'UZUN SÜRE İTTİFAKI YÜRÜTEMEYECEKLERİ İÇİN BU ÇAĞRILARI VAR'AK Parti'li Dağ, sosyal medya platformlarıyla ilgili bir düzenlemelerinin söz konusu olmadığını belirterek, "Bizim çalışma yaptığımız konu bir süredir ısrarla Türkiye siyasetinde yalan ve dezenformasyon ile yalan ve dezenformasyon üzerinden bir algı oluşturma düşüncesi. Bu sadece siyasette değil, aslında toplumun başkaca kesimlerinde, spor camiasında da sanat camiasında da yaşanan bir hadise haline gelmiş vaziyette. Biz bu anlamda yalan ve dezenformasyonu bu mecrada ve diğer mecralarda ortadan kaldırmak, imkanlar ölçüsünde azaltmak noktasında bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma halen bir mutfak çalışması şeklinde. Meclis'e şu anda daha gelmiş değil, mutfak çalışması bittikten sonra belli bir noktaya gelince, yine ete kemiğe bürününce bunu zaten sizlerle ve diğer siyasi partilerle mutlaka paylaşırız" diye konuştu. Muhalefetin erken seçim konusundaki çağrılarının azaldığını belirten Dağ, "Muhalefet kendi içindeki farklılıkları, kavgaları, çekişmeleri ortadan kaldırmak için ve uzun bir süre bunu yürüyemeyeceği için ısrarlı bir şekilde böyle bir çağrısı var. Bu çağrısının gerçekleşmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.KANDEMİR: SİYASAL REFLEKSİNİ BİR KERE DAHA BİZE HATIRLATTIDağ'ın ardından açıklamalarda bulunan Kandemir de, Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarının bir tesadüf olmadığını belirterek, "Ana muhalefet lideri, aslında CHP'nin siyasal refleksini bir kere daha bize hatırlattı ve bizim için de sürpriz değil. CHP her dönem, her anlamda, her fırsatta vesayetin dilini kullanır. Böyle bir siyaset yürütür. Son dönemde söylediği her şey CHP'nin kendi özüne dönüştür aslında" dedi.CHP'nin tutumunun, son dönemde Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı meselelerde aldıkları reflekslerde görüldüğünü kaydeden Kandemir, "Biz bunu, amiral bildirisinde gördük. Son dönemde FETÖ'nün daha önce ifade ettiği, şimdi Kılıçdaroğlu tarafından ifade edilmekte olan siyasilere dönük cinayet iddialarında gördük ve maalesef en son bürokrasiye dönük başkaldırı çağrısında gördük. Tabii bu bir CHP geleneği. Bu CHP'nin siyasi parti lideri olarak olsa bile, bürokrasiyi; 'gel' dediğinde gel, 'git' dediğinde git diye yönlendireceği bir insanlar topluluğu olarak görmesiyle ilgili. Bunun Türkiye siyaseti açısından son derece yaralayıcı olduğunu, üzüntü verici olduğunu ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.'KORONADAN DAHA HIZLI YAYILIYOR'Kandemir, CHP'nin yalan siyasetini de alışkanlık haline getirdiğini söyleyerek, "Maalesef muhalefet partileri arasında, Millet İttifakı arasında da hızla yayılan bir şey haline geldi. Koronadan daha hızlı yayılıyor. Eskiden siyasetin bir ilkesi vardı, o da bir şeyi yanlış söylüyorsanız, yanlış bilgi edinmişseniz hiç değilse çıkıp bununla yüzleşir ve toplumdan yarım ağız da olsa özür dilerdi siyaset. Fakat bugün ne Kılıçdaroğlu'ndan, ne ittifak ortaklarından maalesef böyle bir şey görmüyoruz. Bu nefret dili ve yalan siyasetini gerçek ve hakikat karşısında tuz buz olacağını hep beraber seçimlerde göreceğiz" diye konuştu.Kandemir, son dönemde muhalefetin, AK Parti'nin oy oranını diline doladığını belirterek, "AK Parti'nin toplumun her kesiminden üyesi vardır. AK Parti'nin her sosyolojiden üyesi vardır. Her meslek grubundan üyesi vardır, her etnik grubundan, her cinsiyet grubundan üyesi vardır. AK Parti'nin sadece üye sayısı CHP'nin oy oranından daha yüksektir. Yani bizim sadece üyelerimiz bize oy verseler, CHP'den daha fazla oy alırız. Dolayısıyla böyle bir siyasi hareketin sorumlu olması, sorumlu davranması kuşkusuz çok önemli. Bugün 11,5 milyona yaklaştı üye sayımız. 2023 seçimlerine kadar 15 milyona tamamlanmış olacak" dedi.'TEBDİL-İ KIYAFET EKİPLERİMİZDEN GELEN BİLGİLERİ AKTARIYORUZ'Kandemir, milletin sıkıntılarının da farkında olduklarını belirterek, "Bu sıkıntıları genel başkana aktarmak AK Parti teşkilatlarının görevidir. Biz gerek teşkilatlarımız üzerinden, gerek genel merkezden sahaya gönderdiğimiz, vatandaşlarımız arasında dolaşan tebdil-i kıyafet ekiplerimiz üzerinden ciddi bir çalışma yürütüyor, raporluyor ve Genel Başkanımıza arz ediyoruz. Milletimizin sıkıntılarının farkındayız. Tüm dünyanın içinden geçtiği buhranlı bir dönemi geride bırakıyoruz. Tabii pandemi ve pandeminin getirdiği ekonomik zorluklar ve sıkıntılar sadece Türkiye'de değil tüm dünyada hissedildi. Ama Türkiye pandemiyi en iyi yöneten dünyadaki ülkelerden bir tanesi oldu" diye konuştu.

Kandemir ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Ekim'de Eskişehir'de, 6 Kasım'da İzmir'de ardından da Batman ve Siirt'te gençlerle bir araya geleceğini söyledi.