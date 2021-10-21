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AK Parti'li Özkan'dan faiz indirimi açıklaması: Uzun vadede bakmak lazım - Son Dakika

AK Parti'li Özkan'dan faiz indirimi açıklaması: Uzun vadede bakmak lazım

21.10.2021 16:38
AK Parti'li Özkan'dan faiz indirimi açıklaması: Uzun vadede bakmak lazım

AK Parti'li Özkan'dan faiz indirimi açıklaması: Uzun vadede bakmak lazımAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına ilişkin, "Bu kararlar sonrasında dolar ya da döviz kuru üzerindeki etkilerini dikkate alarak değil uzun vadede Türk ekonomisine neler...

AK Parti'li Özkan'dan faiz indirimi açıklaması: Uzun vadede bakmak lazım

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına ilişkin, "Bu kararlar sonrasında dolar ya da döviz kuru üzerindeki etkilerini dikkate alarak değil uzun vadede Türk ekonomisine neler getiriyor, buna uzun vadede bakmak lazım" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cahit Özkan, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla ilgili, "Merkez Bankamız bir taraftan para basma görevini yerine getirirken diğer taraftan fiyat ve finansal istikrarı sağlamakla görevli. Bu çerçevede Merkez Bankamız geçmişten bugüne adımlarını atıyor, kararlarını alıyor. Merkez Bankamız kararını alırken finansal istikrar ve fiyat istikrarını sağlamak ve bu çerçevede Türk ekonomisinin beklentilerine cevap vermek üzere adımlar atıyor, kararlar alıyor. Merkez Bankamız Türkiye'de üretim, istihdam, ihracatı sağlayacak en doğru kararları almak zorunda ülkemiz ve milletimiz için. Bugün Merkez Bankası yönetimi bu kararları alırken Türkiye'nin menfaatine olan ve yine kendi kuruluş kanununda kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve Türkiye'nin gücünü, kudretini artıracak anlayışla kararlarını almıştır. İnşallah bu kararların ekonomimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

'UZUN VADEDE BAKMAK LAZIM'

Cahit Özkan, Merkez Bankası kararı sonrasında döviz kurunda meydana gelen artışlara ilişkin de, "Bu kararlar sonrasında dolar ya da döviz kuru üzerindeki etkilerini dikkate alarak değil, uzun vadede Türk ekonomisine neler getiriyor; ihracat, istihdamda ve özellikle gelişen küresel salgında ortaya çıkan sosyoekonomik sorunların ortadan kalkmasında nasıl etken ortaya koyacak, buna uzun vadede bakmak lazım. 1 saat bile geçmeden döviz kurundaki anlık artış veya değişkenlik üzerinden meseleye yaklaşmak ekonomimiz açısından doğru bir bakış açısı olmayacağını düşünüyoruz. Kararın pek çok bileşenin dikkate alınmak suretiyle verildiğine inanıyoruz ve biliyoruz. Bu anlamda inşallah Türk ekonomisinin kalıcı istikrarı çok daha güçlü bir şekilde emin ve kararlı adımlarla geleceğe hazırlanmasının en önemli kararlarından birisi olarak görüyoruz. Şu anda Merkez Bankası'nın almış olduğu kararın ekonomimize ne büyük katkılar sağlayacağını şu anki döviz kurunu dikkate alarak cevaplamanın çok yerine olmadığı kanaatindeyim" dedi.

Merkez Bankası, Döviz Kuru, AK Parti, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Özkan'dan faiz indirimi açıklaması: Uzun vadede bakmak lazım - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Özkan'dan faiz indirimi açıklaması: Uzun vadede bakmak lazım - Son Dakika
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