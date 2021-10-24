AK Parti'li Özkan, tartışılan "sağlıkçı heykellerinin" kaldırılmasını istedi - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli'deki Merkezefendi Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleyi sembolize etmek amacıyla yaptırıldığı belirtilen, ancak sanatsal değerine ilişkin çokça eleştiri alan heykellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Özkan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kapsamında, Denizli Konağı'nda gazetecilerle bir araya geldi.

Cahit Özkan, burada yaptığı açıklamada, daha önce de CHP'li belediyelerin yaptırttığı başka heykellerin de tartışma konusu olduğunu hatırlattı.

Merkezefendi Belediyesince yaptırılan heykellerin, adeta "sanatı ve vatandaşların göz zevkini" aşağıladığını savunan Özkan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar maalesef kalitede belirli bir noktaya gelememiş CHP'nin sanat ve heykelcilik anlayışı, bu kez kalitesizlikte ve ucubelikte bir yarış içerisine girip 'Acaba burada kendimizden söz ettirebilir miyiz?' anlayışına sahip olduğunu görüyoruz. Merkezefendi'deki bu heykel şehrimize, sanatımıza, vatandaşlarımıza, hatta CHP'ye oy vermiş hemşehrilerimize dahi hakaret ve saldırı niteliğine dönüşmüştür. Vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı korkutan ve ucubelikte yarışan bu heykellerin, elbette bütün dünyada sanat çevrelerinin beklediği gibi biz de derhal kaldırılmasını istiyoruz."

Merkezefendi Belediyesince, Bahçelievler Mahallesi'nde, Kovid-19 salgınında görev yapan sağlık personelini temsil eden heykellerin de bulunduğu bir park inşa edilmişti. Resmi açılışı henüz yapılmayan parktaki heykeller, sosyal medyada tepki görmüştü. Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, "Objeleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Burada kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır." ifadesini kullanmıştı.