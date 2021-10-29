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AK Parti'li Usta, STK temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti'li Usta, STK temsilcileriyle bir araya geldi

29.10.2021 18:18
AK Parti'li Usta, STK temsilcileriyle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bu ülkede AK Parti iktidarıyla birlikte insana insan olduğu için değer veren bir anlayışa geçildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bu ülkede AK Parti

iktidarıyla birlikte insana insan olduğu için değer veren bir anlayışa geçildi." dedi.

Usta, kentteki bir otelde düzenlenen istişare toplantısında sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

STK'lerden alacakları öneri, teklif, güç ve destek sayesinde daha çok insan hakları politikalarının temelini oluşturmak için bu toplantıyı planladıklarını ifade eden Usta şunları söyledi:

"Bu ülkede AK Parti iktidarıyla birlikte insana insan olduğu için değer veren bir anlayışa geçildi. Dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun hiçbir ayrıma uğramaksızın herkesin her türlü hizmetten faydalanabilmesi için elimizden gelen çabayı azami şekilde gösteriyoruz ve bunun meyvelerini de alıyoruz. Her zaman olduğu gibi milletimizden de bunun takdirini görüyoruz. Ama yetmez, insan hakları statik ve durağan bir süreç değildir. Sürekli değişen, gelişen özellikle yaşadığımız salgın sonrasında değişen şartlarla birlikte ihtiyaçların da değiştiği bir dönemdeyiz. Bu amaçla bu yapılan istişare toplantılarının çok kıymetli olduğunu sizlerden aldığımız geri dönüşlerle birlikte yeni Türkiye yolunda, 2023 hedeflerimizde vizyonumuzu daha da genişletme çabası içerisindeyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde yapacağımız her çalışmanın Elazığ'a ve ülkemize, bölgemize katkı vereceğine inanarak bu çalışmalarımızı yapıyoruz."

Usta, 14 ilin kadın kolları, gençlik kolları ve insan hakları başkanlarıyla 2 gün süreyle gerçekleştirecekleri toplantıda bir arada olacaklarını aktararak, "Burada temel hedefimiz, teşkilatlarımızın insan hakları konusundaki vizyonlarını, bakış açılarını ve hizmet anlayışlarını daha da geliştirmek, kapasitelerini artırabilmek ve döndüklerinde illerinde bizlerle yapacakları her çalışmada yine STK'lerle daha büyük iş birliği ve güç içerisinde olmalarını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Toplantıya AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın yanı sıra partililer ve STK temsilcileri katıldı.

AK Parti'li Usta, STK temsilcileriyle bir araya geldi
AK Parti'li Usta, STK temsilcileriyle bir araya geldi
AK Parti'li Usta, STK temsilcileriyle bir araya geldi
AK Parti'li Usta, STK temsilcileriyle bir araya geldi
AK Parti'li Usta, STK temsilcileriyle bir araya geldi
AK Parti'li Usta, STK temsilcileriyle bir araya geldi
AK Parti'li Usta, STK temsilcileriyle bir araya geldi
AK Parti'li Usta, STK temsilcileriyle bir araya geldi
AK Parti'li Usta, STK temsilcileriyle bir araya geldi
AK Parti'li Usta, STK temsilcileriyle bir araya geldi

İnsan Hakları, Milletvekili, AK Parti, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Usta, STK temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Usta, STK temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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