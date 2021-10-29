Üye Girişi
AK PARTİ'Lİ USTA: BUGÜN 'KAVALA' DİYENLER DÜN İMRALI'DAKİNE 'ÖZGÜRLÜK' DİYE BAĞIRANLARDI - Son Dakika

AK PARTİ'Lİ USTA: BUGÜN 'KAVALA' DİYENLER DÜN İMRALI'DAKİNE 'ÖZGÜRLÜK' DİYE BAĞIRANLARDI

29.10.2021 18:39

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Elazığ'da katıldığı programda yaptığı konuşmada, "Bugün çıkıp 'Kavala' diyenler dün İmralı'dakine özgürlük diye bağıranlardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Elazığ'da katıldığı programda yaptığı konuşmada, "Bugün çıkıp 'Kavala' diyenler dün İmralı'dakine özgürlük diye bağıranlardı. Bunları unutmamak lazım. İsimleri değiştirirler ama içlerindeki plan ve hedef asla değişmemiştir. Biz bu planları hep bozduk, bundan sonra da bozacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Elazığ il teşkilatı tarafından düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık ve Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve üyeler katıldı. Usta, Avrupa'nın pusuda beklediğini belirterek, "Onun iştirakçileriyle pusuda bekleyen bir muhalefet sorunumuz var ama unutmamamız gereken bu millet var. Bu millet her zaman basiretini, ferasetini korumuştur. Sandığa gittiğinde her zaman doğru kararı vermesini de bilmiştir. Bu yalanlara ve yalancılara asla prim vermemiştir. Bundan sonra da vermeyecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Yalanlarla, dolanlarla bu ülkeyi yöneteceklerini zannedenler dönsünler bir geçmişlerine baksınlar. Bir SGK'yı yönetemeyip batırandan bu ülkeyi yönetmesini bekleyemeyiz" diye konuştu.

'BUGÜN KAVALA DİYENLER DÜN İMRALI'DAKİNE ÖZGÜRLÜK DİYE BAĞIRANLARDI'

Usta, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bugün çıkıp 'Kavala' diyenler, dün İmralı'dakine özgürlük diye bağıranlardı. Bunları unutmamak lazım. İsimleri değiştirirler ama içlerindeki plan ve hedef asla değişmemiştir. Biz bu planları hep bozduk, bundan sonra da bozacağız. Bugün bizim içimizden çıkıp bizi eleştirenlerin, bizim karşımıza geçenlerin en önemli sermayesi yine Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti. Söyledikleri iki lafın başında ya Recep Tayyip Erdoğan var ya da AK Parti var. Bu ne demek biliyor musunuz? Demek ki biz iyi şeyler yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bizi eleştirenler farkındaysanız biz ne yapıyorsak aynısını yapıyor. Bizim teşkilat olarak çalışma yöntemlerimizi taklit ederek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama işin içinde samimiyet olmazsa başaramazlar ve başaramıyorlar. Biz o yüzden samimiyetle ve tevazuyla işimize bakacağız, önümüze bakacağız. Bugüne kadar yaptığımız hizmetleri tek tek anlatmaktan yorulmayacağız."

Usta, daha sonra sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısına katılarak sorun ve taleplerini dinledi.

AK PARTİ'Lİ USTA: BUGÜN 'KAVALA' DİYENLER DÜN İMRALI'DAKİNE 'ÖZGÜRLÜK' DİYE BAĞIRANLARDI
AK PARTİ'Lİ USTA: BUGÜN 'KAVALA' DİYENLER DÜN İMRALI'DAKİNE 'ÖZGÜRLÜK' DİYE BAĞIRANLARDI
AK PARTİ'Lİ USTA: BUGÜN 'KAVALA' DİYENLER DÜN İMRALI'DAKİNE 'ÖZGÜRLÜK' DİYE BAĞIRANLARDI
AK PARTİ'Lİ USTA: BUGÜN 'KAVALA' DİYENLER DÜN İMRALI'DAKİNE 'ÖZGÜRLÜK' DİYE BAĞIRANLARDI
AK PARTİ'Lİ USTA: BUGÜN 'KAVALA' DİYENLER DÜN İMRALI'DAKİNE 'ÖZGÜRLÜK' DİYE BAĞIRANLARDI
AK PARTİ'Lİ USTA: BUGÜN 'KAVALA' DİYENLER DÜN İMRALI'DAKİNE 'ÖZGÜRLÜK' DİYE BAĞIRANLARDI
AK PARTİ'Lİ USTA: BUGÜN 'KAVALA' DİYENLER DÜN İMRALI'DAKİNE 'ÖZGÜRLÜK' DİYE BAĞIRANLARDI

Leyla Şahin Usta, Özgürlük, AK Parti, İmralı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ USTA: BUGÜN 'KAVALA' DİYENLER DÜN İMRALI'DAKİNE 'ÖZGÜRLÜK' DİYE BAĞIRANLARDI - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe eski yöneticisi Aram Markaroğlu: Bir daha asla Ali Koç için çalışmam 19:46 Fenerbahçe eski yöneticisi Aram Markaroğlu: Bir daha asla Ali Koç için çalışmam Son Dakika! AKM açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının görüldüğü yerdir 19:02 Son Dakika! AKM açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının görüldüğü yerdir Koca ülkenin yetkililerini telaş sardı! Kaçınılmaz son yaklaşıyor, sular altında kalacaklar 18:00 Koca ülkenin yetkililerini telaş sardı! Kaçınılmaz son yaklaşıyor, sular altında kalacaklar
29 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç? 17:16 29 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç? Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi 16:59 Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti 16:33 Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi 16:03 Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet 15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet

Son Dakika Haberleri
17:48 Fenerbahçe taraftarı "Respect Pereira" etiketiyle gündeme damga vurdular
17:23 Denizli'de sağlık çalışanlarına adına yapılan heykeller kaldırıldı
17:22 Kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti
17:15 29 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?
17:08 Dünürlerin arasında yaşanan silahlı kavgada: 1 ölü, 2 yaralı
17:07 Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor
17:07 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı
17:01 Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı
16:59 Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi
16:58 Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 209 kişi vefat etti, 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 209 kişi vefat etti, 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Sır gibi saklanıyordu! İşte açılışı yapılan AKM'nin içinden ilk görüntüler Sır gibi saklanıyordu! İşte açılışı yapılan AKM'nin içinden ilk görüntüler         
19:30
Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş'lı paylaşımı gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş'lı paylaşımı gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı         
18:59
Gigi Hadid ve Zayn Malik yollarını ayırdı! İşte 6 yıllık ilişkinin bitmesinin nedeni Gigi Hadid ve Zayn Malik yollarını ayırdı! İşte 6 yıllık ilişkinin bitmesinin nedeni         
17:26
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı         
17:07
Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı         
16:59
5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor         
16:13
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış         
15:49
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız         
14:10
Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak         
13:07
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 20:05:15. #1.12#
SON DAKİKA: AK PARTİ'Lİ USTA: BUGÜN 'KAVALA' DİYENLER DÜN İMRALI'DAKİNE 'ÖZGÜRLÜK' DİYE BAĞIRANLARDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement