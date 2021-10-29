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AK Parti'li Usta, partililere hitap etti - Son Dakika

AK Parti'li Usta, partililere hitap etti

29.10.2021 18:14

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Türkiye'nin önünü tıkamaya çalışanlara inat yorulmayacağız, çalışacağız. Türkiye'yi boyun eğdirmeye çalışanlara inat pes etmeyeceğiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, " Türkiye'nin önünü tıkamaya çalışanlara inat yorulmayacağız, çalışacağız. Türkiye'yi boyun eğdirmeye çalışanlara inat pes etmeyeceğiz. Tüm gücümüzle, varlığımızla çalışacağız." dedi.

Usta, Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerinde samimiyetle ve tevazu ile çalışacaklarını söyledi.

AK Parti'nin gücünü sadece milletinden aldığını ifade eden Usta, halkın gücünün üstünde güç tanımayan ve bunun için çabalayan bir partinin ve ülkenin evlatları olduklarını dile getirdi.

AK Parti hükümeti döneminde çok iş başarıldığını belirten Usta şöyle konuştu:

"Halkın verdiği güç sayesinde ayaktayız. Biz hiç olmadığı kadar gençliğine güvenen bir Türkiye'yiz bunu unutmamalıyız. Bizi eleştirenler biz ne yapıyorsak aynısını yapıyorlar, farkında mısınız? Bizim teşkilat olarak çalışma yöntemlerimizi taklit ederek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama işin içinde samimiyet olmayınca başaramıyorlar. Biz o yüzden samimiyet ve tevazu ile işimize bakacağız, önümüze bakacağız. Bugüne kadar yaptığımız hizmetleri tek tek anlatmaktan yorulmayacağız. Evet, 20 yılda az şey yapmadık, çok şey yaptık, çok iş başardık. Bu bizim bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin bittiği anlamına gelmez. Tam tersi artık daha çok çalışacağız. Neden biliyor musunuz? Bizim insanlarımız değerli çünkü. Biz sadece insanlarımıza değer verdiğimiz için bunu yapıyoruz. Türkiye'nin önünü tıkamaya çalışanlara inat yorulmayacağız, çalışacağız. Türkiye'yi boyun eğdirmeye çalışanlara inat pes etmeyeceğiz. Tüm gücümüzle, varlığımızla çalışacağız. Az uyuyan, çok çalışan bir liderin ekibiyiz hepimiz. Biz de aynı ekip çok çalışacağız, az uyuyacağız, emeğimizin üzerine emek katacağız. 24 saatin tüm dakikalarını iyi değerlendireceğiz."

Usta, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Gücünü sadece ve sadece milletinden alan Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız, yanındayız, sağındayız, solundayız. Evet, bütün konuşmacılarımız, milletvekillerimiz, İl Başkanımız, Belediye Başkanımız ısrarla, 'Biz sadece Elazığ için değil, bu ülke için çalışan bir aileyiz.' dediler. Hepimiz bir aile olduğumuzun şuuru ile hareket etmeliyiz. Birimizin canı yansa hepimizin canı yanar, bunu unutmamalıyız. Birimizin sevinci hepimizin sevinci olur, birimizin başarısı hepimizin başarısıdır, bunu unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

Toplantıya AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın yanı sıra partili ilçe belediye başkanları ve ilçe teşkilat başkanları ile partililer katıldı.

AK Parti'li Usta, partililere hitap etti
AK Parti'li Usta, partililere hitap etti
AK Parti'li Usta, partililere hitap etti
AK Parti'li Usta, partililere hitap etti
AK Parti'li Usta, partililere hitap etti
AK Parti'li Usta, partililere hitap etti
AK Parti'li Usta, partililere hitap etti
AK Parti'li Usta, partililere hitap etti
AK Parti'li Usta, partililere hitap etti

Leyla Şahin Usta, AK Parti, Türkiye, Elazığ, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Usta, partililere hitap etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Usta, partililere hitap etti - Son Dakika
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