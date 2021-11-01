Üye Girişi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması

01.11.2021 13:29
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresindeki tavrına ilişkin, "Bu bir ittifak değildir, bu iltihaktır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresindeki tavrına ilişkin, "Bu bir ittifak değildir, bu iltihaktır. Bu CHP-HDP ittifakı değil, CHP'nin HDP'ye iltihakıdır. CHP, HDP'ye vagon olmuştur ve geçen haftaki bu 'hayır' oyuyla askıda CHP kampanyası başlamıştır." dedi.

Dağ, AK Parti Genel Merkezi'nde, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" iddiasını gündeme getirdiğini ancak gerisini getiremediğini belirten Dağ, savcılıktan kendisine birkaç defa müzekkere yazılmasına rağmen konuyla ilgili hiçbir gereği yerine getirmediğini kaydetti. Dağ, "Bir genel başkanın bu ifadeleri söylerken, bunları dile getirirken çok daha dikkatli olması gerekir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun daha sonra "bürokratları tehdit eder noktada bir girişimi"nin olduğunu ifade eden Dağ, bu konuda da Kılıçdaroğlu'nun süreç içinde ortaya konulan net tepkilerden sonra "geri adım atmak mecburiyetinde kaldığını" söyledi.

İktidar olarak 20 günlük süre zarfında Eskişehir ve Adana'da fabrika açılış ve temel atmalarını, Ankara'da Millet Bahçesi ve İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışlarını yaptıklarını hatırlatan Dağ, "Siz sosyal medyadan veya başkaca mecralardan kolay bir şekilde bazı ithamlarda, iftiralarda, dezenformasyonlarda bulunsanız da o büyük ve güçlü Türkiye inşasının heyecanının nasıl yaşadığını o AKM binasıyla beraber hep birlikte görmenizi tavsiye ederiz." görüşünü paylaştı.

Dağ, 10 büyükelçiye ilişkin yaşanan süreci anımsatarak, o süreçle ilgili de muhalefetin iyi bir sınav vermediğini belirtti. Dağ, "Büyükelçilerle ilgili iç işlerine müdahale noktasında olan bir süreci Cumhurbaşkanı'mız çok net bir şekilde tavır koyarken muhalefet ne yazık ki büyükelçiler nazarından, o ülkeler gözünden olaya bakarak bir değerlendirme noktasına gitti. Sonrasında yaşanan hadiselerden sonra bir özür duyduk mu? Duymadık." dedi.

CHP'nin tezkeredeki tavrı

Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin süreci de değerlendiren Dağ, daha önce de benzer tezkerelerin verildiğini, bu tezkerelerde duruşa göre bütün siyasi partilerin nerede yer aldıklarının net bir şekilde görüldüğünü kaydetti.

Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceki oylamalarda 'evet' diyen Cumhuriyet Halk Partisi bu oylamada 'hayır' diyerek kendisiyle çelişmiştir, çok açık bir şekilde kendisini inkar etmiştir. Bu bir ittifak değildir, bu iltihaktır. Bu CHP-HDP ittifakı değil, CHP'nin HDP'ye iltihakıdır. CHP, HDP'ye vagon olmuştur ve geçen haftaki bu 'hayır' oyuyla askıda CHP kampanyası başlamıştır, hayırlı olsun. CHP'yi kim nereye çekerse CHP oraya gitmeye hazırdır. HDP'nin Türkiye'nin her meselesinde gayrı milli bir duruş sergilediğini hepimiz biliyoruz. CHP bu gayrı milli duruşa payanda olmuştur, can suyu vermiştir. Bu olay Cumhuriyet Halk Partisinin tarihine kara bir leke olarak geçecektir."

Yıllar sonra bugünler hatırlandığında CHP'nin bu kararını açıklamakta zorlanacağını ifade eden Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş ilkelerine, özüne, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucu kadrosuna karşı tam bir yabancılaşma içindedir. Kemal Kılıçdaroğlu idaresinde CHP büyük bir değişim, dönüşüm, başkalaşım yaşamaktadır. Eminiz ki Cumhuriyet Halk Partisine oy veren vatandaşlarımız bile bu yeni Cumhuriyet Halk Partisinden rahatsızdır. FETÖ gibi DHKP/C gibi eli kanlı terör örgütlerine sessiz, tepkisiz kalan CHP tezkeredeki tutumuyla şimdi de PKK'yı sevindirmiştir. CHP'nin siyaseti tam anlamıyla bir istismar siyasetidir. CHP bir yandan vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven kesimlerin duygularını istismar etmekte öte yandan terör örgütlerini sevindirmektedir."

Kılıçdaroğlu'nun son tezkere için "Evet dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz." dediğini aktaran Dağ, "Ben buradan sormak istiyorum, bir önceki aynı muhtevaya sahip tezkereye 'evet' diyerek o gün CHP Cumhuriyet'e kendi ifadeleriyle ihanet mi etmiştir ya da Millet İttifakı'nın resmi diğer ortağı İYİ Parti 'evet' diyerek Cumhuriyet'e ihanet mi etmiştir? Bunların cevabını bekliyoruz. CHP seçmeni bu tutarsızlığı ve bu gelgit akılları, bu hezeyanı ne yazık ki hak etmiyor. CHP, HDP'yi sistem içine çekmiyor, HDP, CHP'yi marjinalliğe Türkiye'nin düşmanlarının çizgisine, terör yandaşlığına çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim tarihi

Dağ, erken seçim iddialarına ilişkin bir soru üzerine, "Erken seçim konusunda net ifadeler kullandık. Biz zaten yapacağımız işleri ve yapacağımız planlamayı 2023 Haziranı'na göre yapıyoruz. Onun için de hiçbir şekilde gündemde böyle bir durum söz konusu değildir." karşılığını verdi.

Ekonomi

Ekonomideki durumla ilgili soruyu yanıtlayan Dağ, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının ulusal ve küresel ekonomileri ciddi manada sarstığına işaret etti.

Hemen her ülkenin Kovid-19 sonrası süreçte yüksek enflasyon, işsizlik, üretim ve büyümede düşüşler ile tedarik zincirlerinde ciddi sorunlar yaşadığına dikkati çeken Dağ, bu küresel sorunun Türkiye'ye de yansımasının olduğunu belirtti.

AK Parti dönemlerinde daha önce de küresel ekonomik krizlerin yaşandığını hatırlatan Dağ, "Türkiye bu krizlerden hep olumlu yönde ayrışmasını bildi. Bugün de küresel ekonomik krize karşı Türkiye azami ölçüde tedbirlerini almış durumdadır." dedi.

Üretim ve ihracatta Türkiye'nin sürekli olarak yeni rekorlara imza attığını kaydeden Dağ, şöyle konuştu:

"Küresel sorunlardan kaynaklı kur ve enflasyon artışı karşısında dar gelirli ve ücretli kesimi ezdirmeyecek tedbirlerimizi peyderpey alıyoruz, almaya devam ediyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Şurası kesindir ki ekonomideki toparlanma geçmişte olduğu gibi yine hükümetimiz eliyle yine işini bilen, Türkiye'nin en iyi kadroları sayesinde olacaktır. Geçtiğimiz 18 yıl boyunca 'yaparsa AK Parti yapar' sloganını defalarca somut hale getirdik. Bugün de yarın da 'yaparsa AK Parti yapar' diyoruz. Küresel dalgalanmalara karşı yine inşallah Türkiye'yi düze çıkaracak olan AK Parti olacak, hükümetimiz olacaktır. Dar gelirli ve ücretli, enflasyon karşısında bugüne karşı ezdirilmemiştir bundan sonra da ezdirilmeyecektir."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun verdiği bir röportajda, "Öz geçmişle cumhurbaşkanı adayı belirlediklerini" söylediğini ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"Türkiye, Sayın Kılıçdaroğlu sayesinde öz geçmişle cumhurbaşkanı adayı belirleme komedisini de yaşamakta ve ülkemiz doya doya buna gülmektedir. Oldu olacak Cumhuriyet Halk Partisi gazetelere iş ilanı vererek, istedikleri kriterleri alt alta sıralayarak cumhurbaşkanı adayı arasın. Eğer talepte bulunurlarsa İŞKUR'un da CHP'ye uygun adaylar konusunda yardım edeceğine inanıyorum. İşte CHP'nin vizyonu da ufku da bu kadar. Öz geçmişle aday aramayı da CHP adına önemli bir ilerleme olarak görüyoruz. Geçmişte sadece rütbeler arasından seçim yapan CHP en azından biraz olsun sivilleşmiş öz geçmişler arasından aday aramaya başlamıştır. CHP'nin zihnindeki cumhurbaşkanı böylece bir kere daha ifşa olmuştur. CHP cumhurbaşkanı seçtirmek değil, cumhurbaşkanı atamak istemektedir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hamza Dağ, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin detaylarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık 13:59 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin detaylarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı 13:37 Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez anne oldu 13:28 Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez anne oldu
Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! 13:05 Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik 12:46 Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu 12:06 Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi 11:58 Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Türkiye'de 80 erkek üzerinde araştırıldı! İşte korona sonrası görülen cinsel iktidarsızlığın nedeni 11:47 Türkiye'de 80 erkek üzerinde araştırıldı! İşte korona sonrası görülen cinsel iktidarsızlığın nedeni

Son Dakika Haberleri
14:01 Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor
13:42 Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu
13:36 Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı
13:36 Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor
13:14 Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor
13:05 Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş
12:57 Hangi parti seçmeni nereden alışveriş yapıyor? Bu araştırma ilk kez yapıldı, işte sonuçlar
12:45 Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik
12:29 Alkol kullananlara kötü haber! Biraya yeni zam geldi
12:16 Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak
Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor         
14:02
Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu         
13:43
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor         
13:15
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Rekabet Kurumu'nun kestiği Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti         
12:18
Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş         
12:05
Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç         
11:57
Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı         
11:40
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı         
10:30
Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü         
10:24
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 14:09:14. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement